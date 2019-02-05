Футбол
УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубковБомбардир.ру 08:59
УЕФА может отменить правило выездного гола в раунде плей-офф европейских клубных турниров. Как сообщает Kicker, исполнительный комитет организации вынесет на рассмотрение данный вопрос на заседании конгресса УЕФА в Риме, которое состоится 7 февраля.
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
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