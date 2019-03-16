УЕФА может дисквалифицировать Роналду на несколько матчейNewInform 03:04

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на несколько матчей за неприличный жест, который он показал во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Об этом пишет агентство Russia Today.

УЕФА может дисквалифицировать Роналду на несколько матчей

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