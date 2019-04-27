Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт вчера в 13:19

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»

Sport24.ruвчера в 12:03

«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова о позорном судействе

Чемпионатвчера в 20:33

СМИ: «ПСЖ» намерен обжаловать дисквалификацию Неймара

Матч ТВвчера в 14:58

Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

Советский спортвчера в 12:11

«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова в адрес судей ЛЧ

Газета.Ruвчера в 23:30

«ПСЖ» планирует подать апеляцию на решение УЕФА дисквалифицировать Неймара

Sport.ruвчера в 15:30

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ»

Sports.ruвчера в 12:46
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Авто

АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta

Обновлено вчера в 18:26
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено вчера в 16:37
Космос

Появились снимки астероида Рюгу после взрыва бомбы

Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Гаджеты

Бренд Realme готовит новый флагманский смартфон

Стоит отметить, что бренд Realme активно развивается на индийском рынке и только за год ему удалось войти в пятерку самых востребованных в стране.
Обновлено вчера в 15:59
Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»

Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Матвей Чепуштанов из Рубцовска отправляется на лечение в Израиль

В воскресенье, 28 апреля, Матвей Чепуштанов оправится в Израиль на лечение. Ему выделили квоту, и нельзя медлить ни минуты.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Дагестане шесть человек пострадали от взрыва газа

Шесть человек получили телесные повреждения в результате взрыва бытового газа в Хасавюрте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дагестанского Министерства здравоохранения.
Обновлено в 03:40
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

В ООН сообщили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьёзных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
Обновлено в 02:51
Авто

Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску

Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50%

Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
Обновлено в 03:42
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Обновлено в 03:39
Политика

Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке

Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Общество

Дмитрий Быков рассказал о своих мыслях после выхода из комы

В эфире программы «Один» Быков заявил, что его госпитализация 16 апреля в Уфе с подозрением на инсульт была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.
Обновлено 25 апреля в 22:56
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено вчера в 14:28
Политика

В Кремле прокомментировали приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Футбол

Салах установил рекорд по голам за «Ливерпуль»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Хаддерсфилд Таун», хозяева добились разгромной победы со счётом 5:0. В этой встрече 26-летний египетский футболист оформил дубль, таким образом доведя количество своих голов за «Ливерпуль» до 69 мячей.
Обновлено в 02:17
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Спорт

Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии

Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
Обновлено в 03:11
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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