Футбол
УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт вчера в 13:19
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»
Sport24.ruвчера в 12:03
Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»
Советский спортвчера в 12:11
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Появились снимки астероида Рюгу после взрыва бомбы
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В ДТП в Крыму погибли пять человек
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Стоит отметить, что бренд Realme активно развивается на индийском рынке и только за год ему удалось войти в пятерку самых востребованных в стране.
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Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
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Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
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МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»
Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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Здоровье
Матвей Чепуштанов из Рубцовска отправляется на лечение в Израиль
В воскресенье, 28 апреля, Матвей Чепуштанов оправится в Израиль на лечение. Ему выделили квоту, и нельзя медлить ни минуты.
Обновлено вчера в 23:22
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В Дагестане шесть человек пострадали от взрыва газа
Шесть человек получили телесные повреждения в результате взрыва бытового газа в Хасавюрте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дагестанского Министерства здравоохранения.
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В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
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Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Обновлено в 02:51
Авто
Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску
Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50%
Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
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Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
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Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке
Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
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В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
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Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье
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В эфире программы «Один» Быков заявил, что его госпитализация 16 апреля в Уфе с подозрением на инсульт была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.
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Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
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Политика
В Кремле прокомментировали приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
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Салах установил рекорд по голам за «Ливерпуль»
В матче 36-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Хаддерсфилд Таун», хозяева добились разгромной победы со счётом 5:0. В этой встрече 26-летний египетский футболист оформил дубль, таким образом доведя количество своих голов за «Ливерпуль» до 69 мячей.
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Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
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Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии
Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
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