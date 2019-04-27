Футбол
УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт вчера в 13:19
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»
Советский спортвчера в 12:11
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»
Sport24.ruвчера в 12:03
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