Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт вчера в 13:19

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова в адрес судей ЛЧ

Газета.Ruвчера в 23:30

«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова о позорном судействе

Чемпионатвчера в 20:33

«ПСЖ» планирует подать апеляцию на решение УЕФА дисквалифицировать Неймара

Sport.ruвчера в 15:30

Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

Советский спортвчера в 12:11

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»

Sport24.ruвчера в 12:03

СМИ: «ПСЖ» намерен обжаловать дисквалификацию Неймара

Матч ТВвчера в 14:58

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ»

Sports.ruвчера в 12:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

Обновлено в 06:35
Культура

Пригожин вступился за дочь Алсу после критики из-за победы в «Голосе»

Обновлено в 05:26
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание

Короткое замыкание под облицовочной плиткой произошло в строящемся здании в центре Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Происшествия

На шахте «Схидкарбон» в Донбассе продолжаются спасательные работы

Обновлено вчера в 14:54
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Кино

Эмилия Кларк в образе Джона Сноу попыталась найти Стену в Нью-Йорке

Обновлено в 05:37
Политика

Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным может состояться летом нынешнего года.
Обновлено в 02:20
Игры

Миллионы геймеров пересядут с ПК на игровые консоли

Исследователи из компании Jon Peddie Research заявили, что к 2022 году более 20 миллионов ПК-геймеров пересядут на игровые консоли.
Обновлено в 08:19
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:34
Политика

Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж

Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Происшествия

«Сталингулаг» заявил об обысках у родственников предполагаемого автора телеграм-канала

Со вчерашнего вечера у всех родственников предполагаемого, по версии РБК, автора канала Сталингулаг проходят обыски.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу

Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Происшествия

При перестрелке на Шри-Ланке погибло 15 человек

В одном из домов на востоке Шри-Ланки найдены тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей.
Обновлено вчера в 23:22
Авто

Suzuki представил новое поколение грузовика Carry

Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
Обновлено вчера в 05:21
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий считает победу дочери Алсу на «Голосе» «аномальной»

Певец отметил, что результаты голосования его обескуражили, так как он был убеждён, что победу одержит мальчик из Казахстана Ержан.
Обновлено в 07:23
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о своих планах после распада «Уральских пельменей»

Обновлено в 07:46
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Гаджеты

Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая

Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
Обновлено в 08:17
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Дагестане шесть человек пострадали от взрыва газа

Шесть человек получили телесные повреждения в результате взрыва бытового газа в Хасавюрте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дагестанского Министерства здравоохранения.
Обновлено в 03:40
Политика

Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Обновлено в 07:30
Политика

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Авто

В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное