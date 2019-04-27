Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт вчера в 13:19

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

Советский спортвчера в 12:11

«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова о позорном судействе

Чемпионатвчера в 20:33

СМИ: «ПСЖ» намерен обжаловать дисквалификацию Неймара

Матч ТВвчера в 14:58

«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова в адрес судей ЛЧ

Газета.Ruвчера в 23:30

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»

Sport24.ruвчера в 12:03

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ»

Sports.ruвчера в 12:46

Консейсау встал на защиту Мареги

Soccer.ru25 апреля в 13:46
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Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Чистая прибыль ФСК по РСБУ в I квартале снизилась на 43%

Чистая прибыль ФСК по РСБУ в первом квартале 2019 года снизилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,61 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения

До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Одна из основных версий причин пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:46
Политика

Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму

Обновлено вчера в 23:57
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, за что увольняет домработниц

Ксения уверяет, что причина «текучки» кадров в том, что она никак не может найти идеальную домработницу.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую базу «Хмеймим»

Бомбардировка стала ответом на попытку атаки на авиабазу «Хмеймим», на которой дислоцируются российские войска.
Обновлено вчера в 08:25
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер

Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

В Госдепе порекомендовали гражданам США не посещать Шри-Ланку

Госдепартамент порекомендовал гражданам США отказаться от посещения Шри-Ланки из-за террористической угрозы.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие

Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек

Обновлено вчера в 18:32
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию, глава государства покинул Владивосток в пятницу, 26 апреля.
Обновлено вчера в 02:56
Общество

Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца

Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:56
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Здоровье

Роспотребнадзор напоминает отъезжающим на майские праздники об опасностях отдыха за границей

По данным теруправления Роспотребнадзора, в Пермском крае ежегодно регистрируются завозные случаи заболеваний после отдыха граждан в странах с тропическим климатом.
Обновлено в 00:21
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Музыка

Cranberries выпустили последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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