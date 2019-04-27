Футбол
УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт вчера в 13:19
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»
Советский спортвчера в 12:11
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»
Sport24.ruвчера в 12:03
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Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
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Экономика
Чистая прибыль ФСК по РСБУ в I квартале снизилась на 43%
Чистая прибыль ФСК по РСБУ в первом квартале 2019 года снизилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,61 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено вчера в 09:05
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До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»
Одна из основных версий причин пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:46
Политика
Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму
Обновлено вчера в 23:57
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
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Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Ксения Бородина рассказала, за что увольняет домработниц
Ксения уверяет, что причина «текучки» кадров в том, что она никак не может найти идеальную домработницу.
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Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую базу «Хмеймим»
Бомбардировка стала ответом на попытку атаки на авиабазу «Хмеймим», на которой дислоцируются российские войска.
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В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено вчера в 08:21
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В Госдепе порекомендовали гражданам США не посещать Шри-Ланку
Госдепартамент порекомендовал гражданам США отказаться от посещения Шри-Ланки из-за террористической угрозы.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек
Обновлено вчера в 18:32
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию, глава государства покинул Владивосток в пятницу, 26 апреля.
Обновлено вчера в 02:56
Общество
Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца
Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:56
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Здоровье
Роспотребнадзор напоминает отъезжающим на майские праздники об опасностях отдыха за границей
По данным теруправления Роспотребнадзора, в Пермском крае ежегодно регистрируются завозные случаи заболеваний после отдыха граждан в странах с тропическим климатом.
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Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
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Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
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Политика
Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник
Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Музыка
Cranberries выпустили последний альбом с голосом Долорес О’Риордан
Обновлено вчера в 13:59
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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
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Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28