Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт 13:19

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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СМИ: «ПСЖ» намерен обжаловать дисквалификацию Неймара

Матч ТВ14:58

Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков за слова о позорном судействе

Чемпионат12:42

Консейсау встал на защиту Мареги

Soccer.ruвчера в 13:46

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»

Sport24.ru12:03

«ПСЖ» планирует подать апеляцию на решение УЕФА дисквалифицировать Неймара

Sport.ru15:30

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ»

Sports.ru12:46

Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

Советский спорт12:11
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Политика

Шенгенскую зону предложил сократить Макрон

О необходимости изменения Шенгенской зоны заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 04:35
Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти

Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Общество

Известного певца Салавата Фатхудинова ограбили в Испании

Певец отмечает, что ограбили его впервые в жизни.
Обновлено в 13:22
Культура

В Казани назвали лауреатов татарстанской премии Тукая 2019

Обновлено в 10:26
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

На Indiegogo представлен смартфон Kingrow K1 с черно-белым экраном

Обновлено в 16:41
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Политика

Си Цзиньпин: Китай не стремится к торговому профициту

"Китай не стремится к торговому профициту, мы хотим импортировать больше конкурентоспособных, качественных сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров и услуг", - сказал Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика

Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:19
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Экономика

У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Обновлено в 16:55
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции

Обновлено в 11:32
Экономика

Убыток «Иркута» увеличился в 2018 году в 12 раз

"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 08:54
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Гаджеты

В Intel назвали причины ухода с рынка мобильных 5G-модемов

Корпорация Intel отказалась от развития направления мобильных 5G-модемов, так как не видит для себя возможности заработать в этом сегменте, заявил в интервью Wall Street Journal генеральный директор компании Боб Свон.
Обновлено в 04:23
Музыка

Cranberries выпустили последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

Обновлено в 13:59
Политика

Глобальное потепление меняет отношение финнов к атомной энергии

По мнению «Energiateollisuus», одной из причин роста положительного отношения финнов к ядерной энергетике стал доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата: в докладе говорится, что использование атомной энергии сдерживает климатические изменения.
Обновлено в 08:58
Происшествия

На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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