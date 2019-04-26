Футбол
УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт 13:19
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Политика
Шенгенскую зону предложил сократить Макрон
О необходимости изменения Шенгенской зоны заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 04:35
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Общество
Известного певца Салавата Фатхудинова ограбили в Испании
Певец отмечает, что ограбили его впервые в жизни.
Обновлено в 13:22
Культура
В Казани назвали лауреатов татарстанской премии Тукая 2019
Обновлено в 10:26
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Си Цзиньпин: Китай не стремится к торговому профициту
"Китай не стремится к торговому профициту, мы хотим импортировать больше конкурентоспособных, качественных сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров и услуг", - сказал Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика
Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жилья
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:19
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
Экономика
Убыток «Иркута» увеличился в 2018 году в 12 раз
"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 08:54
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Гаджеты
В Intel назвали причины ухода с рынка мобильных 5G-модемов
Корпорация Intel отказалась от развития направления мобильных 5G-модемов, так как не видит для себя возможности заработать в этом сегменте, заявил в интервью Wall Street Journal генеральный директор компании Боб Свон.
Обновлено в 04:23
Политика
Глобальное потепление меняет отношение финнов к атомной энергии
По мнению «Energiateollisuus», одной из причин роста положительного отношения финнов к ядерной энергетике стал доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата: в докладе говорится, что использование атомной энергии сдерживает климатические изменения.
Обновлено в 08:58
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07