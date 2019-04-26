Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт 13:19

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»

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СМИ: «ПСЖ» намерен обжаловать дисквалификацию Неймара

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Soccer.ruвчера в 13:46
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