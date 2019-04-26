Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт 13:19

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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СМИ: «ПСЖ» намерен обжаловать дисквалификацию Неймара

Матч ТВ14:58

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ»

Sports.ru12:46

Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

Советский спорт12:11

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»

Sport24.ru12:03

«ПСЖ» планирует подать апеляцию на решение УЕФА дисквалифицировать Неймара

Sport.ru15:30

Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков за слова о позорном судействе

Чемпионат12:42

Консейсау встал на защиту Мареги

Soccer.ruвчера в 13:46
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Происшествия

Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Снаткина оголила грудь в декольте до пупа

Анна Снаткина пришла на церемонию закрытия ММКФ в чрезвычайно эффектном наряде. Его изюминкой стало умопомрачительно глубокое декольте.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы

Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Анивском районе в ДТП погиб человек

18+ Сегодня утром за селом Успенским (в сторону Анивы) произошло страшное ДТП.
Обновлено в 19:43
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Политика

Российская компания ответила на обвинения в порче нефти

Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Троим полицейским предъявлены обвинения в избиении отца чемпиона ММА

Обновлено в 12:19
Происшествия

В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа

В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Фрегаты для ВМС Индии в Калининграде построят до 2023 года

Обновлено в 08:46
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали на два месяца по делу о взятках

Обновлено в 06:04
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 15:08
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Религия

Страстная пятница начинается у православных верующих

На утрене читаются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых. На вечерне выносится плащаница и поется Канон о распятии Спасителя.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод

Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Детей из «мусорной» квартиры в Ставрополе госпитализировали

Служба опеки забрала двух сестёр трёх и четырёх лет, которые были вынуждены жить в переполненной мусором квартире.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на острове Шри-Ланка в пятницу, 26 апреля. Инцидент произошел в городе Калмунай на востоке страны.
Обновлено в 11:39
Политика

Си Цзиньпин и Путин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись подарками после переговоров, которые оба лидера сочли продуктивными.
Обновлено в 06:48
Авто

У модели LADA XRay может появиться новый мотор Renault H4M

Сообщается, что 15 апреля 2019 года АвтоВАЗ получил ОТТС на обычную версию Lada XRay и Cross-версию, в котором указывается, что модель получит 1,6-литровый мотор Renault H4M и вариатор JATCO.
Обновлено в 08:24
Наука

Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана

В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками

Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Здоровье

Асландзия: часто диабетики отказываются от инсулина, боясь зависимости

Асландзия \: часто диабетики отказываются от инсулина, боясь зависимости Диабетики, для того чтобы излечить себя, прибегают к различным методам, которые отрицательно влияют на их здоровье, сказала Асландзия на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 09:30
Происшествия

Забившую до смерти годовалого сына женщину посадили на 12 лет

После завершения расследования суд приговорил женщину к 12 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Обновлено в 15:20
Музыка

Московский Пасхальный фестиваль отправится по стране

Мариинский оркестр под управлением Валерия Гергиева сыграют в Большом зале консерватории два концерта, а поздно вечером фестивальный поезд поедет с Казанского вокзала в пасхальный тур по России.
Обновлено в 14:00
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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