Футбол
УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт 13:19
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Снаткина оголила грудь в декольте до пупа
Анна Снаткина пришла на церемонию закрытия ММКФ в чрезвычайно эффектном наряде. Его изюминкой стало умопомрачительно глубокое декольте.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы
Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Анивском районе в ДТП погиб человек
18+ Сегодня утром за селом Успенским (в сторону Анивы) произошло страшное ДТП.
Обновлено в 19:43
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Религия
Страстная пятница начинается у православных верующих
На утрене читаются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых. На вечерне выносится плащаница и поется Канон о распятии Спасителя.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Детей из «мусорной» квартиры в Ставрополе госпитализировали
Служба опеки забрала двух сестёр трёх и четырёх лет, которые были вынуждены жить в переполненной мусором квартире.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на острове Шри-Ланка в пятницу, 26 апреля. Инцидент произошел в городе Калмунай на востоке страны.
Обновлено в 11:39
Политика
Си Цзиньпин и Путин обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись подарками после переговоров, которые оба лидера сочли продуктивными.
Обновлено в 06:48
Авто
У модели LADA XRay может появиться новый мотор Renault H4M
Сообщается, что 15 апреля 2019 года АвтоВАЗ получил ОТТС на обычную версию Lada XRay и Cross-версию, в котором указывается, что модель получит 1,6-литровый мотор Renault H4M и вариатор JATCO.
Обновлено в 08:24
Наука
Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана
В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Асландзия: часто диабетики отказываются от инсулина, боясь зависимости
Асландзия \: часто диабетики отказываются от инсулина, боясь зависимости Диабетики, для того чтобы излечить себя, прибегают к различным методам, которые отрицательно влияют на их здоровье, сказала Асландзия на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Забившую до смерти годовалого сына женщину посадили на 12 лет
После завершения расследования суд приговорил женщину к 12 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Обновлено в 15:20
Музыка
Московский Пасхальный фестиваль отправится по стране
Мариинский оркестр под управлением Валерия Гергиева сыграют в Большом зале консерватории два концерта, а поздно вечером фестивальный поезд поедет с Казанского вокзала в пасхальный тур по России.
Обновлено в 14:00