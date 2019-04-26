УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт 13:19

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матча

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Политика Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.

Наука Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.

Религия У православных христиан наступает Страстная пятница Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.

Финансы Экономисты оценили решение Банка России сохранить ключевую ставку Решение сохранить ключевую ставку было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля.

Происшествия В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.

Музыка После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Шоу-бизнес Рита Дакота пожаловалась на разлуки с дочерью и долю матери-одиночки Рита Дакота растит полуторагодовалую дочь Мию одна. Певица рассталась с Владом Соколовским после измен бывшего мужа.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.

Наука Льды российской Арктики тают быстрее американской. Установлены причины Группа российских ученых выяснила причины разной скорости таяния льда в евразийской и американской частях Арктики.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.

Армия и оружие Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.

Шоу-бизнес Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.

Происшествия В Красноярске горит завод ракетно-космической техники В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.

Гаджеты Опубликовано видео с реалистичными макетами нового iPhone XI Судя по всему, iPhone XI получит абсолютно новый модуль основной камеры.

Общество Как производят телевизоры в Китае. Экскурсия на фабрику Sansui (Bibang Digital Technology co) Фабрика является частью группы компаний Bibang Digital Technology co. В цехах предприятия производят не только телевизоры, но и акустические системы, мобильные телефоны и другую продукцию.

Политика В штабе Зеленского заявили о возможном роспуске Рады В штабе Владимира Зеленского, победившего на минувших президентских выборах на Украине, не исключили возможность роспуска Верховной рады.

Футбол СМИ: «Арсенал» намерен предложить Уэлбеку новый контракт Форвард неудачно упал на ногу в первом тайме матча Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом» (0:0). Не исключалось, что лондонцы откажутся от футболиста, чей контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.

Политика МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Общество Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.