Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матчаНева Спорт 13:19

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.
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«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова о позорном судействе

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СМИ: «ПСЖ» намерен обжаловать дисквалификацию Неймара

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Неймар дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ»

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Консейсау встал на защиту Мареги

Soccer.ruвчера в 13:46
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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