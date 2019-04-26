Футбол

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитраRT на русском 12:30

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
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Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

Советский спорт12:11

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра

RT на русском12:30

Неймара дисквалифицировали на три матча под эгидой УЕФА

РИА Новости12:30

Неймара дисквалифицировали на три матча за оскорбление судей

Газета.Ru12:24

Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков

Матч ТВ12:33

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»

Sport24.ru12:03

Неймара дисквалифицировали на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей

Бомбардир.ру12:27
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
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ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

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Как уточняется, если ввести в Google запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка титана.
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Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана

Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
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После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

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Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
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Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
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Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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