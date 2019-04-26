Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитраRT на русском 12:30
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была арестована по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено в 11:53
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 10:42
Хоккей
Роман Йози и Янник Вебер усилят сборную Швейцарии на ЧМ-2019
В плей-офф швейцарский хоккеист принял участие в шести играх и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1». 30-летний Вебер сыграл в 62 матчах регулярки, отметившись двумя голами и шестью передачами при показателе полезности «+7». Сборная Швейцарии попала в одну группу с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.
Обновлено в 11:15
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Общество
Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе
Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено в 06:30
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
В конце недели Украина заявила, что прекращает транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 12:15
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот в 500 евро
В Евросоюзе 26 апреля прекращен выпуск банкнот достоинством в 500 евро, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 12:05
Кино
В Google появилась перчатка Таноса, стирающая результаты поиска
Как уточняется, если ввести в Google запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка титана.
Обновлено в 11:14
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана
Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
К дому Меган Маркл приехала скорая и летит вертолёт
Обновлено в 12:19
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ арестован по делу о хищении 490 млн
Обновлено в 11:00
Футбол
ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц
Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась архивной фотографией с матерью
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в социальной сети редкий кадр.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет
Обновлено в 07:43
Политика
В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента
«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявления результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак
Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Дизайн iPhone 2019 показали на видео
Обновлено в 04:50