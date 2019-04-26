УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитраRT на русском 12:30

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра

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