Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубковSportbox.RU 12:33
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА наказала нападающего "ПСЖ" Неймара за оскорбление судей после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3). Бразильский форвард получил дисквалификацию на три игры в турнирах под эгидой УЕФА.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
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