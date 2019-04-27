Футбол

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча в еврокубкахVprognoze.ru вчера в 14:10

Игрок «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован на три матча в еврокубках. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.Бразильский форвард был наказан за оскорбительные высказывания в адрес судейства в ответном матче 1\8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова в адрес судей ЛЧ

Газета.Ruвчера в 23:30

«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова о позорном судействе

Чемпионатвчера в 20:33

СМИ: «ПСЖ» намерен обжаловать дисквалификацию Неймара

Матч ТВвчера в 14:58

Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

Советский спортвчера в 12:11

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»

Sport24.ruвчера в 12:03

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление арбитров после игры с «МЮ»

Sports.ruвчера в 12:46

Консейсау встал на защиту Мареги

Soccer.ru25 апреля в 13:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Караулову освободили из колонии

16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Религия

Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима

Обновлено 25 апреля в 07:00
Политика

Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии

Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе

Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда

Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

Луис Суарес: «Некоторые игроки занимаются маркетингом лучше меня»

Обновлено вчера в 15:02
Общество

Римский повар предложил лучшее блюдо для перехода с постной пищи на обычную

Переходить с постной пищи на обычную следует постепенно, в этом могут помочь овощи, рыба и даже паста, считает повар из римского ресторана Al Forno della Soffitta Валерио Спиниччи.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Чистота помыслов: почему в дискуссиях о Байкале не видно компромисса

Пока миллионы подписывающих петиции в интернете смотрят на Байкал на картинках, исследователи живут и работают на озере.
Обновлено в 02:03
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено вчера в 03:23
Экономика

Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае

Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли шесть человек

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta

АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Венесуэла покидает Организацию американских государств

ОАГ не признала президентские полномочия Николаса Мадуро Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ) в субботу, 27 апреля, президент республики Николас Мадуро призвал граждан отпраздновать этот день, сообщают Известия.
Обновлено вчера в 21:24
Хоккей

Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

В штабе Зеленского нашли повод для роспуска Верховной рады

Штаб новоизбранного президента Украины допустил возможность роспуска Верховной рады из-за отсутствия в ней коалиции.
Обновлено вчера в 17:49
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Посольство Соединенных Штатов отказало эксперту-консультанту генсека ООН от Москвы, доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому.
Обновлено вчера в 13:39
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Обновлено вчера в 10:21
Политика

Рада утвердила закон об исключительном статусе украинского языка

Для чиновников введут экзамены, определяющие уровень владения украинским, и будут штрафовать за нарушение норм закона.
Обновлено 25 апреля в 04:30
Происшествия

Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу

Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
Обновлено в 02:17
Финансы

Центральный банк России сохранил ключевую ставку

Центральный банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное