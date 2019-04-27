Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча в еврокубкахVprognoze.ru вчера в 14:10
Игрок «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован на три матча в еврокубках. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.Бразильский форвард был наказан за оскорбительные высказывания в адрес судейства в ответном матче 1\8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
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Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»
Советский спортвчера в 12:11
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление судей после поражения от «МЮ»
Sport24.ruвчера в 12:03
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