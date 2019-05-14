Экономика
UC Rusal сообщила о двукратном снижении чистой прибылиВедомости вчера в 22:13
Чистая прибыль UC Rusal по итогам I квартала 2019 г. сократилась в два раза и составила $273 млн против $544 млн за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Выручка US Rusal за отчетный период сократилась на 20,9%: с $2,74 млрд годом ранее до $2,17 млрд.
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Хоккей
Василевский побил рекорд Бобровского по шатаутам
Шатаут во время матча стал для вратаря российской сборной Андрея Василевского пятым в 13 матчах в составе команды.
Обновлено в 06:57
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Религия
Епархия намерена продолжить стройку храма в центре Екатеринбурга
Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга планируется продолжить, несмотря на состоявшиеся акции протеста, поскольку возведение осуществляется в соответствии с законодательством.
Обновлено в 05:56
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Звезда «Мажора» уснул в машине соседки
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Политика
Порошенко наградил орденом возможного коррупционера
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
В России с 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексировали на 2%. Теперь средний размер социальной пенсии составляет 9 тысяч 266 рублей в месяц.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Радулова показала лицо младшего сына
Ранее бывшая жена Александра Радулова предпочитала скрывать лицо малыша. 25-летняя Дарья Дмитриева привыкла откровенничать с поклонниками.
Обновлено в 04:00
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Игры
Rockstar купила у Starbreeze студию арт-дизайна Dhruva Interactive
Rockstar объявила о приобретении индийской студии арт-дизайна Dhruva Interactive — она купила её за 7,9 млн долларов у Starbreeze, которая еле держится на плаву после катастрофического провала The Walking Dead от Overkill.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
У Рады митингуют из-за инаугурации Зеленского
Обновлено в 04:31
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево
В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Политика
Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:34
Политика
В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что центральной темой переговоров с Помпео станет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 12:50