Экономика

UC Rusal сообщила о двукратном снижении чистой прибылиВедомости вчера в 22:13

Чистая прибыль UC Rusal по итогам I квартала 2019 г. сократилась в два раза и составила $273 млн против $544 млн за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Выручка US Rusal за отчетный период сократилась на 20,9%: с $2,74 млрд годом ранее до $2,17 млрд.
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Из-за санкций прибыль «Русала» упала вдвое. Но санкций больше нет

РБК06:44

РУСАЛ в первом квартале сократил прибыль вдвое

News.ru05:21

Акции «Русала» в Гонконге подешевели на 6% на фоне падения прибыли

ТАССвчера в 23:09

Чистая прибыль «Русала» в I квартале снизилась почти вдвое

Rambler News Service03:32

Чистая прибыль «Русала» упала в I квартале на 50%

Росбалт02:43

UC Rusal пострадала от санкций и снижения цен на алюминий

Ведомости04:37

Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась в 2 раза

ПРАЙМвчера в 20:28
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Хоккей

Василевский побил рекорд Бобровского по шатаутам

Шатаут во время матча стал для вратаря российской сборной Андрея Василевского пятым в 13 матчах в составе команды.
Обновлено в 06:57
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Религия

Епархия намерена продолжить стройку храма в центре Екатеринбурга

Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга планируется продолжить, несмотря на состоявшиеся акции протеста, поскольку возведение осуществляется в соответствии с законодательством.
Обновлено в 05:56
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Звезда «Мажора» уснул в машине соседки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Общество

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

Обновлено в 06:09
Музыка

Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево

По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча

Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Политика

Порошенко наградил орденом возможного коррупционера

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Футбол

Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Общество

Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии

В России с 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексировали на 2%. Теперь средний размер социальной пенсии составляет 9 тысяч 266 рублей в месяц.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Радулова показала лицо младшего сына

Ранее бывшая жена Александра Радулова предпочитала скрывать лицо малыша. 25-летняя Дарья Дмитриева привыкла откровенничать с поклонниками.
Обновлено в 04:00
Технологии

«Росатом» опроверг сообщения о проблемах при строительстве АЭС «Аккую»

Обновлено в 06:36
Экономика

Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено вчера в 10:48
Политика

Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Автоспорт

Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»

Обновлено в 05:29
Игры

Rockstar купила у Starbreeze студию арт-дизайна Dhruva Interactive

Rockstar объявила о приобретении индийской студии арт-дизайна Dhruva Interactive — она купила её за 7,9 млн долларов у Starbreeze, которая еле держится на плаву после катастрофического провала The Walking Dead от Overkill.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

У Рады митингуют из-за инаугурации Зеленского

Обновлено в 04:31
Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево

В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Политика

Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:34
Политика

В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что центральной темой переговоров с Помпео станет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 12:50
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