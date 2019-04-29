Экономика
UC Rusal сменила руководителя американского подразделенияВедомости 17:59
UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии
Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Кино
Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?
В прокат наконец вышел последний (условно: эта эпопея приносит столько денег, что не закончится никогда) фильм в супергеройской франшизе Marvel «Мстители», год назад по щелчку пальцев злодея Таноса лишившейся половины персонажей.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
Обновлено в 17:09
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»
В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР
Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями".
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой
Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Политика
Шойгу рассказал о последствиях попыток смены власти в Венесуэле
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки совершить государственный переворот в Венесуэле могут привести к росту террористической угрозы и всплеску нелегальной миграции.
Обновлено в 15:04
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Футбол
Кононов: «Спартак» движется в верном направлении
Наставник «Спартака» Олег Кононов прокомментировал упущенную победу в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
Обновлено в 15:41
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
Обновлено в 02:15
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Политика
Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку
Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту Дональду Трампу письмо о своей отставке.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40