Экономика
UC Rusal сменила руководителя американского подразделенияВедомости вчера в 17:59
UC Rusal назначила руководителем своего американского подразделения бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
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Происшествия
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Сын российского миллиардера Саркисова впал в кому после передозировки
Сын российского миллиардера, совладельца "РЕСО-Гарантии", Сергея Саркисова был срочно госпитализирован после передозировки неизвестными препаратами в одном из ночных клубов столицы.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Массовая драка в московском ресторане переросла в перестрелку
Массовая драка произошла в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Обновлено в 02:41
Политика
В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко
В материале говорится, что "Лукашенко испытывал самое высокое доверие" к Втюрину. Власти Белоруссии информацию СМИ пока не комментируют.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков
В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Политика
Сегодня ЦИК объявит официальные результаты выборов президента Украины
Центральная избирательная комиссия Украины во вторник, 30 апреля, намерена объявить официальные окончательные результаты голосования во втором туре президентских выборов, которое состоялось 21 апреля.
Обновлено в 04:26
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Энергетика
Нефть подешевела на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК
Цены на нефть снижаются утром во вторник, 30 апреля, из-за опасений роста добычи странами ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), чтобы компенсировать уход с иранского рынка.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Авто
Mercedes-AMG GT R Black Series получит более 700 л.с
Официальная презентация немецкого суперкара Mercedes-AMG GT R в исполнении Black Series запланировано на 2020 год, но спортивная компания Mercedes-AMG, по-видимому, уже принимает предварительные заказы на окончательную версию GT R. Расположенная в модельной линейке над недавно представленным GT R Pro, прототипы Black Series уже вовсю тестируются на гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал правду о болезни Губина
Обновлено в 05:10
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Пока не понятно, что заставило Samsung Galaxy S10 5G загореться, а затем взорваться. Пока что данный случай единичный.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Антипинский НПЗ планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова) уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, следует из материалов единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.
Обновлено в 04:51
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Транспорт
В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Наука
Дрон впервые доставил почку для трансплантации
Университет Мэриленда, сообщает что почку доставили в специальном контейнере на беспилотном аппарате, в котором соблюдаются необходимые для его сохранения условия.
Обновлено в 04:31