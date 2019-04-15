Экономика

UC Rusal поможет американской компании построить завод в СШАРБК 00:00

UC Rusal подчеркивает, что он сможет производить самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
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«Русал» вложит $200 млн в строительство завода в США. Что будет с акциями

РБК06:10

«Русал» и Braidy Industries намерены построить в США завод по выпуску алюминиевого проката

ПРАЙМ00:00

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости00:16

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46

«Русал» хочет построить завод в США

Коммерсантъ00:00

«Русал» и Braidy Industries построят в США завод алюминиевого проката

ТАСС00:18
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Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Музыка

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Политика

Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Политика

Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине

На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 06:05
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Экономика

«Северный поток-2» затянуло в датские воды

Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

Обновлено в 05:38
Происшествия

Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга

Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).
Обновлено в 06:37
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Обновлено в 07:17
Общество

Состав администрации Курской области значительно омолодился

Пресс-конференция врио губернатора Курской области (текстовая трансляция) Врио губернатора Курской области подытожил полгода обновления в региональной администрации: - За шесть месяцев в 30% структур сменилось руководство; - Уменьшилось количество заместителей губернатора; - Средний возраст руководителей сократился с 61-го года до 47-и лет.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Политика

Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским

Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Экономика

ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%

Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Обновлено вчера в 20:15
Авто

Компания Nissan представила седан Versa нового поколения

Дизайн Nissan Versa третьего поколения очень сильно напоминает новую Altima, автомобиль получил тонкую, фирменную V-образную решетку радиатора и головную оптику угловатой формы.
Обновлено 13 апреля в 01:57
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ

В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
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