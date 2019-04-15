UC Rusal поможет американской компании построить завод в СШАРБК 00:00

UC Rusal подчеркивает, что он сможет производить самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.

Происшествия В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Политика Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.

Экономика Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир» Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.

Музыка Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.

Политика Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

Происшествия ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.

Политика Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.

Общество Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Экономика «Северный поток-2» затянуло в датские воды Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.

Происшествия Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).

Общество Состав администрации Курской области значительно омолодился Пресс-конференция врио губернатора Курской области (текстовая трансляция) Врио губернатора Курской области подытожил полгода обновления в региональной администрации: - За шесть месяцев в 30% структур сменилось руководство; - Уменьшилось количество заместителей губернатора; - Средний возраст руководителей сократился с 61-го года до 47-и лет.

Армия и оружие МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.

Экономика Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.

Политика Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.

Экономика ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22% Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Экономика Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.

Армия и оружие Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.

Авто Компания Nissan представила седан Versa нового поколения Дизайн Nissan Versa третьего поколения очень сильно напоминает новую Altima, автомобиль получил тонкую, фирменную V-образную решетку радиатора и головную оптику угловатой формы.