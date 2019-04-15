Экономика

UC Rusal планирует построить завод в СШАВедомости 00:16

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
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РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

RT на русском00:46

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

РБК00:00

«РусАл» примет участие в строительстве прокатного завода в США за $1,6 млрд

Интерфакс00:06

«Русал» и Braidy Industries намерены построить в США завод по выпуску алюминиевого проката

ПРАЙМ00:00

UC Rusal планирует построить завод в США

Ведомости00:16

«Русал» хочет построить завод в США

Коммерсантъ00:00

«Русал» и Braidy Industries построят в США завод алюминиевого проката

ТАСС00:18
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Космос

Уфолог обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником

Обновлено вчера в 01:55
Музыка

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:28
Кино

Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры

Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Генменеджер «Вегаса» рассказал, на что пошел Гусев ради переезда в НХЛ

Российскому форварду Никите Гусеву ради переезда в клуб НХЛ "Вегас" пришлось отказаться от многих бонусов, которые уже были заработаны им по контракту с санкт-петербургским СКА, заявил генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой

К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

Xiaomi представила электронный компрессор для накачки шин автомобилей, велосипедов и футбольныч мячей

В линейке умных устройств Xiaomi Miija пополнение в виде электронного компрессора, который может оказаться весьма полезен для автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов и даже физруков.
Обновлено в 02:28
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено вчера в 16:06
Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Напоивший жену уксусом читинец получил 19 лет колонии

Обновлено в 03:31
Политика

Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ

В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и некоторых значимых полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине.
Обновлено в 01:54
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота

Обновлено в 01:08
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар

В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.
Обновлено в 02:36
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52
Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки

Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли

Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено вчера в 06:25
Общество

Врио главы Сахалина рассказал о главных проблемах региона

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в интервью РИА Новости, что сформулировал три основных проблемы региона – здравоохранение, жилье и транспортная доступность – и нашел пути их решения.
Обновлено в 01:10
Политика

Володин назвал пение Порошенко капитуляцией

Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты

Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim

Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
Обновлено в 03:24
Общество

Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео

Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Оборот заведений общепита в Казани составил 25 млрд рублей

В Казани оборот заведений общепита в 2018 году составил 25 млрд руб.
Обновлено в 03:23
Здоровье

В Магадане перестали делать некоторые бесплатные анализы детям. Нет расходников и денег

В "Весьма" обратились несколько жителей города, которые сообщили, что в в 3-й детской поликлинике города перестали делать некоторые бесплатные анализы детям.
Обновлено вчера в 22:42
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