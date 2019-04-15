Экономика
UC Rusal планирует построить завод в СШАВедомости 00:16
UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
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Космос
Уфолог обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником
Обновлено вчера в 01:55
Музыка
Путин поздравил Пугачеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:28
Кино
Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры
Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Генменеджер «Вегаса» рассказал, на что пошел Гусев ради переезда в НХЛ
Российскому форварду Никите Гусеву ради переезда в клуб НХЛ "Вегас" пришлось отказаться от многих бонусов, которые уже были заработаны им по контракту с санкт-петербургским СКА, заявил генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой
К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Xiaomi представила электронный компрессор для накачки шин автомобилей, велосипедов и футбольныч мячей
В линейке умных устройств Xiaomi Miija пополнение в виде электронного компрессора, который может оказаться весьма полезен для автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов и даже физруков.
Обновлено в 02:28
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено вчера в 16:06
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Напоивший жену уксусом читинец получил 19 лет колонии
Обновлено в 03:31
Политика
Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ
В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и некоторых значимых полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине.
Обновлено в 01:54
Происшествия
На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:55
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар
В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.
Обновлено в 02:36
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки
Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли
Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Врио главы Сахалина рассказал о главных проблемах региона
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в интервью РИА Новости, что сформулировал три основных проблемы региона – здравоохранение, жилье и транспортная доступность – и нашел пути их решения.
Обновлено в 01:10
Политика
Володин назвал пение Порошенко капитуляцией
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim
Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
Обновлено в 03:24
Общество
Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео
Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Оборот заведений общепита в Казани составил 25 млрд рублей
В Казани оборот заведений общепита в 2018 году составил 25 млрд руб.
Обновлено в 03:23
Здоровье
В Магадане перестали делать некоторые бесплатные анализы детям. Нет расходников и денег
В "Весьма" обратились несколько жителей города, которые сообщили, что в в 3-й детской поликлинике города перестали делать некоторые бесплатные анализы детям.
Обновлено вчера в 22:42