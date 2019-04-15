Экономика
UC Rusal планирует построить завод в СШАВедомости 00:16
UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
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Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с детьми
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Панов снова примерил форму «Зенита». Его ненавидят фанаты команды
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после завершения игровой карьеры стал активным болельщиком «Спартака», снова примерил форму петербургской команды.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
Сергей Хусаинов: «Нужно было ставить пенальти в ворота „Ростова“»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что рефери Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота «Ростова» в концовке матча со «Спартаком» (2:1) в 23-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119
В Екатеринбурге после сообщения о минировании эвакуировали средней школы № 119 в Пугачевском переулке, 5а (Железнодорожный район).
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Войска РЭБ ЦВО получат систему радиоподавления «Поле-21» в 2019 году
Доля современной техники в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) составляет более 60% благодаря программе по перевооружению, в 2019 году впервые на вооружение поступят модули системы радиоподавления "Поле-21", сообщил журналистам в понедельник начальник службы РЭБ штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.
Обновлено в 03:03
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Культура
Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева
Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.
Обновлено в 04:11
Политика
В Японии назвали причиной развала СССР сухой закон
Одной из причин развала Советского Союза стало введение сухого закона в 1985 году.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Париже взрыв прогремел в жилом доме
ЧП произошло в ночь на 15 апреля в пятиэтажном здании в 18-м округе. По данным телеканала BFMTV, взрывной волной уничтожены четыре квартиры.
Обновлено в 04:14
Экономика
Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу в два раза
Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии
Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.
Обновлено в 01:30
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Политика
Хакеры взломали аккаунт партии премьера Швеции в Twitter
Хакеры в ночь на понедельник взломали аккаунт Социал-демократической партии Швеции в Twitter и сообщили об отставке Стефана Левена с поста премьер-министра.
Обновлено в 02:06
Культура
Скончался скульптор Анатолий Дема
Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено вчера в 12:34
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Квартиру раввина ограбили в центре Петербурга
В Петербурге неизвестные ограбили квартиру раввина, сообщает Neva.Today. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Космос
OSIRIS-REx прислал новые снимки поверхности Бенну
Межпланетная автоматическая станция OSIRIS-REx была запущена в сентябре 2016 года, а к цели своей миссии - астероиду Бенну - прибыла в декабре 2018-го.
Обновлено в 03:55
Политика
На выборах в областной Совет побеждает Юрий Костин
На дополнительных выборах депутата Липецкого областного Совета по одномандатному округу №10, по данным GOROD48, лидирует член «Единой России» Юрий Костин.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
В МИД РФ предупредили, что россиян за рубежом вербуют в наркокурьеры
Министерство иностранных дел России заявило о том, что существуют попытки транснациональных синдикатов завербовать жителей нашей страны за границей и использовать их в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:55
Футбол
Гильерме назвал Семина своим футбольным отцом
Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал об отношении его и команды к главному тренеру клуба Юрию Сёмину.
Обновлено в 04:57
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
В штабе Зеленского уточнили время проведения дебатов с Порошенко
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен ждет Порошенко на дебаты вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 03:37
Политика
В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19