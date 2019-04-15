Экономика
UC Rusal планирует построить завод в СШАВедомости 00:16
Российский производитель алюминия уже заключил с американским партнером договор о намерениях, юридические документы будут подписаны во II квартале 2019 г. Проектная мощность прокатного завода составит 500 000 т ленты горячего проката и 300 000 т готовой продукции холодного проката в год, говорится в сообщении UC Rusal.
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Гаджеты
Разрешение нового монитора Apple составит 6240 х 2880 пикселей
По данным Джеффа Бенджамина (Jeff Benjamin), аналитика и автора известного ресурса 9to5Mac, разрешение монитора составит 6240 х 2880 пикселей, то есть, в отличие от iMac с экраном разрешением 5К, новинка окажется более вытянутой по горизонтали, более широкоформатной.
Обновлено в 08:00
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Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации модели Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
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Мамаев пожаловался на автозак, который возит его в суд
Футболист Павел Мамаев пожаловался на автозак, в котором его привозят на судебные заседания.
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«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
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Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено вчера в 05:06
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
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Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
В Петербурге появится памятник Жоресу Алферову
Обновлено в 08:34
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Политика
Порошенко заявил, что ужаснулся сериалом Зеленского «Слуга народа»
Порошенко рассказал, что герой Зеленского заявляет, что МВФ - это грабительская организация, с помощью которой Запад выжимает ресурсы из стран третьего мира, требует сворачивания собственного производства и т.п. Он снова обвинил Зеленского в том, что тот является "котом в мешке" и действует в интересах России, не делая никаких политических заявлений.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Японские военные ищут обломки упавшего в Тихий океан истребителя F-35
В Минобороны Японии отмечают, что пока в районе падения не зафиксировано подозрительной активности, однако издание считает, что на глубине 1,5 тысячи метров может идти гонка, в которой участвуют западные и японские ВМС с одной стороны и Россия и Китай с другой.
Обновлено в 09:32
Технологии
Какие дополнительные услуги навязывает Сбербанк
Пока оформляли карту, он с мобильного телефона зашёл на сайт Сбербанка и нигде не нашёл информацию о том, что выпуск карты стоит каких-либо денег.
Обновлено в 00:40
Общество
«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
Обновлено в 08:48
Спорт
Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59
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В МИД заявили о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО
Замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной линии, так и в гражданской сфере.
Обновлено в 08:34
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Бузова согласилась переспать с Тарасовым
Бузова согласилась переспать с Тарасовым Телеведущая, у которой уже два года не было мужчины, не против секса с бывшим мужем.
Обновлено в 08:54
Общество
Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра
Разработанные правительством поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:34
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36