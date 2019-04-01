Авто

УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в 2020 годуТАСС 08:27

УАЗ намерен выпускать четыре типа кузовов на единой платформе, запуск которой планируется в 2020 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Соллерс" (владеет контрольным пакетом УАЗа) Вадим Швецов.
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с чего всё началось

УАЗ выпустит «Русский Прадо» на новой платформе в 2020 году

Ульяновский автозавод (входит в Sollers Вадима Щвецова) в 2020 году выпустит "Русский Прадо" - автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 миллионов рублей, рассказал журналистам гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
РИА Новости07:14

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УАЗ готовит линейку новых автомобилей на платформе Toyota Land Cruiser Prado

CarsWeek.ru10:27

УАЗ выпустит бюджетные аналоги Toyota Land Cruiser и «Гелендвагена»

Rambler News Service06:59

UAZ пообещал выпустить «Русский Прадо» за 1,5 миллиона рублей

Motor10:08

УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в 2020 году

ТАСС08:27

УАЗ готовит конкурента Land Cruiser Prado. Он будет стоить полтора миллиона рублей

Журнал Авто.ру10:35

УАЗ в 2020 г выпустит «Русский Прадо» на новой платформе

ПРАЙМ07:07

«Русский Прадо»: новый внедорожник УАЗ за 1,5 миллиона рублей

За рулем10:13
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Армия и оружие

Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Обновлено в 06:12
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии

Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Обновлено в 08:32
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова

Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
Обновлено в 10:03
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Экономика

Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова

В конце февраля из «Газпрома» ушли сразу два зампреда правления Алексея Миллера — Александр Медведев (курировал экспорт) и Валерий Голубев (отвечал за внутренний рынок).
Обновлено в 08:44
Футбол

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти

Защитник "Реала" Рафаэль Варан, вероятно, летом покинет команду, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 10:15
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Лидер ЦАР рассказал о стремлениях разоружить группировки

Обновлено в 05:12
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Общество

Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

В Мадриде в возрасте 91 года ушел из жизни писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. Об этом сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:46
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Экономика

Социальные пенсии в России выросли на два процента

С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.
Обновлено в 01:07
Политика

«Придется стрелять». Сторонники Порошенко призывают к революции

Обновлено в 05:44
Здоровье

Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача

Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.
Обновлено в 05:33
Политика

Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено в 08:05
Спорт

Жена Новосельцева предполагает, что муж пытается её спровоцировать

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Спорт

Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу

Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Общество

Росконтроль назвал худшую тушенку

Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Наука

Умная пижама поможет наладить качество сна

Американские инженеры разработали умную пижаму, которая отслеживает частоту сердечных сокращений, дыхание и позу спящего человека.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
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