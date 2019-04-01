Авто
УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в 2020 годуТАСС 08:27
УАЗ намерен выпускать четыре типа кузовов на единой платформе, запуск которой планируется в 2020 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Соллерс" (владеет контрольным пакетом УАЗа) Вадим Швецов.
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с чего всё началось
Ульяновский автозавод (входит в Sollers Вадима Щвецова) в 2020 году выпустит "Русский Прадо" - автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 миллионов рублей, рассказал журналистам гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.РИА Новости07:14
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Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
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Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
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