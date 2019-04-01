УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в 2020 годуТАСС 08:27

Ульяновский автозавод (входит в Sollers Вадима Щвецова) в 2020 году выпустит "Русский Прадо" - автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 миллионов рублей, рассказал журналистам гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

с чего всё началось

УАЗ намерен выпускать четыре типа кузовов на единой платформе, запуск которой планируется в 2020 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Соллерс" (владеет контрольным пакетом УАЗа) Вадим Швецов.

УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в 2020 году

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