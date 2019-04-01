Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформойИзвестия 12:03

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов. Новинка под названием «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.
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УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Семейство двигателей для новой линейки автомобилей разработано совместно с немецкой компанией FEV. Идет подготовка производства к запуску на Заволжском автомобильном заводе, сообщил Швецов.
РИА Новости07:14

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