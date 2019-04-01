УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформойИзвестия 12:03

Семейство двигателей для новой линейки автомобилей разработано совместно с немецкой компанией FEV. Идет подготовка производства к запуску на Заволжском автомобильном заводе, сообщил Швецов.

с чего всё началось

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