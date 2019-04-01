Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформойИзвестия 12:03
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов. Новинка под названием «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.
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с чего всё началось
Семейство двигателей для новой линейки автомобилей разработано совместно с немецкой компанией FEV. Идет подготовка производства к запуску на Заволжском автомобильном заводе, сообщил Швецов.РИА Новости07:14
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В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
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"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
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Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
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Мэру итальянского города направили конверт со взрывчаткой
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Обновлено в 17:57
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Обновлено в 15:04
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Футбол
Спортивный директор «Марселя» может перейти в «Арсенал»
Спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета может продолжить карьеру в "Арсенале".
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Более 11 тыс. водителей такси проверили полицейские в Москве в ходе рейдов, которые прошли с 20 по 29 марта.
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Кино
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Обновлено в 04:53
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США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400
Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
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Москва перешла на новые стандарты лечения онкологии
Москва с сегодняшнего дня переходит на новые стандарты лечения онкологии.
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, когда может появится спортивный директор в клубе.
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Общество
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Шоу-бизнес
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Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мама певицы не благословила брак дочери.
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Боец MMA умер после поражения нокаутом
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Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
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В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
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