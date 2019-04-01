Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформойИзвестия вчера в 12:03
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов. Новинка под названием «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.
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с чего всё началось
Главное наше - сделать машину "Русский Прадо", то есть семейства "Прадо", но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги", - рассказал Швецов.РИА Новостивчера в 07:14
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УАЗ готовит линейку новых автомобилей на платформе Toyota Land Cruiser Prado
CarsWeek.ruвчера в 10:27
УАЗ готовит конкурента Land Cruiser Prado. Он будет стоить полтора миллиона рублей
Журнал Авто.рувчера в 10:35
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
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