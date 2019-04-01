УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформойИзвестия вчера в 12:03

Главное наше - сделать машину "Русский Прадо", то есть семейства "Прадо", но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги", - рассказал Швецов.

с чего всё началось

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов. Новинка под названием «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным Данилюк отметил, что «нет ни одного человека, который без подготовки готов провести переговоры такого уровня».

Кино Премьера фильма «Коридор бессмертия» пройдет 1 мая Премьера художественного фильма "Коридор бессмертия", рассказывающего о строительстве железнодорожной линии в блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны, состоится 1 мая.

Политика В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

Происшествия В КБР начальника СИЗО обвинили в попытке изнасилования сотрудницы Мужчину обвиняют сразу по двум статьям: покушение на изнасилование и превышение должностных полномочий.

Политика На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила $69 за баррель Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже впервые с 19 ноября 2018 г. превысила $69 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.

Политика Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах Как сообщает телеканал CNN, в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь звучат обвинения в домогательствах.

Финансы Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 апреля, составляет 65,4726 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Общество В Челябинскую область идет циклон: ожидаются мокрый снег и дождь ГУ МЧС по Челябинской области уже разослало во все службы экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

Спорт Непряева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате России Лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о звонке Путина Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.

Политика Горсобрание Курска приняло отставку мэра Депутаты Городского Собрания Курска приняли досрочную отставку мэра Николая Овчарова, занимавшего этот пост свыше десяти лет.

Экономика Биткоин подорожал более чем на 15 процентов Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Футбол Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном» Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.

Происшествия В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Происшествия В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в морге Ответственность за хранение просроченного детского питания в морге возложили на заместителя руководителя югорской больницы и пятерых его подчиненных — их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.