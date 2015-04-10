УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформойИзвестия 12:03

Главное наше - сделать машину "Русский Прадо", то есть семейства "Прадо", но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги", - рассказал Швецов.

с чего всё началось

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов. Новинка под названием «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.

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