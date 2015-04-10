Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформойИзвестия 12:03
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов. Новинка под названием «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Главное наше - сделать машину "Русский Прадо", то есть семейства "Прадо", но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги", - рассказал Швецов.РИА Новости07:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Автоспорт
Квят проведет тестирование шин «Пирелли» в Бахрейне
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят отработает 2 и 3 апреля на тестах в Бахрейне.
Обновлено в 12:04
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева
Обновлено в 09:04
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Обновлено в 11:52
Энергетика
Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%
Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.
Обновлено в 05:23
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Общество
Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных
Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Проректор Рязанского государственного университета задержана
Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина стали фигурантами уголовного дела о премиях для сотрудников.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Во Флориде на видео попало падение голубого метеора
30 марта во Флориде (США) на видео попало падение голубого метеора. Соответствующий пост очевидец разместил в микроблоге Instagram.
Обновлено в 00:12
Музыка
На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ
Обновлено в 07:29
Происшествия
Во время ремонта в петербургской квартире нашли снаряд
Люди, обнаружившие снаряд, не стали самостоятельно разбирать стену, а вызвали специалистов.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено в 05:08
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Футбол
Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошло
Футболист московского "Спартака" Педро Роша заявил, что главный тренер команды Олег Кононов обещал ему дать больше игрового времени, но это не произошло.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани
Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников.
Обновлено в 08:00
Финансы
Иностранные инвесторы в I квартале приобрели ОФЗ на 249 млрд рублей
С начала года они приобрели бумаги на 191 млрд руб.
Обновлено в 11:37
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle убили в США
Подозреваемые пока не установлены, сообщает телеканал «360». Рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхед) родился и жил в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 02:14
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
Обновлено в 11:01