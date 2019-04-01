Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформойИзвестия 12:03

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов. Новинка под названием «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.
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УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers Вадима Щвецова) в 2020 году выпустит "Русский Прадо" - автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 миллионов рублей, рассказал журналистам гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
РИА Новости07:14

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