УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформойИзвестия 12:03

Ульяновский автозавод (входит в Sollers Вадима Щвецова) в 2020 году выпустит "Русский Прадо" - автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 миллионов рублей, рассказал журналистам гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

с чего всё началось

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов. Новинка под названием «Русский Прадо» будет стоить около 1,5 млн рублей.

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