УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублейРоссийская газета 05:28

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей. Кстати, не так давно "РГ" сообщала о том, что у дилеров УАЗа появилась спецверсия "Буханки".

Происшествия В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».

Политика Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.

Политика Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.

Единоборства Хабиб помогал Махачеву на взвешивании в Санкт-Петербурге Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву на взвешивании перед турниром UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.

Происшествия По делу о хищении миллиардов из банка «Югра» задержали его владельца В операции участвовали следователи, полицейские и сотрудники ФСБ. Хотин задержан по делу о хищении из «Югры» 7,5 млрд рублей.

Шоу-бизнес Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.

Кино «ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса» В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.

Общество Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.

Политика В Госдуме прокомментировали дебаты Порошенко и Зеленского Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были лишены состязательности.

Происшествия От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.

Армия и оружие В ДНР за неделю погибли пять ополченцев В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Политика Дебаты Зеленского и Порошенко привели к транспортному коллапсу Полицейские призвали водителей отнестись с пониманием к транспортному коллапсу, к которому привели дебаты кандидатов на пост главы государства.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.

Здоровье Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам «Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.

Экономика Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.

Футбол Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Политика «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Футбол Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.

Происшествия Тысячи пчел пережили пожар в Нотр-Даме Тысячи пчел из ульев на крыше французского собора Нотр-Дам-де-Пари выжили при пожаре, передает РИА "Новости".

Политика Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.