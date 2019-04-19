Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублейРоссийская газета 05:28
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей. Кстати, не так давно "РГ" сообщала о том, что у дилеров УАЗа появилась спецверсия "Буханки".
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Общество
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Политика
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Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что дебаты украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были лишены состязательности.
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Армия и оружие
В ДНР за неделю погибли пять ополченцев
В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Дебаты Зеленского и Порошенко привели к транспортному коллапсу
Полицейские призвали водителей отнестись с пониманием к транспортному коллапсу, к которому привели дебаты кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 10:48
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В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
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В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
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Футбол
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Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
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Политика
Зеленский заявил, что сделает все, чтобы закончить войну в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы закончить "войну" в Донбассе.
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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
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Тысячи пчел из ульев на крыше французского собора Нотр-Дам-де-Пари выжили при пожаре, передает РИА "Новости".
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Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре
Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
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