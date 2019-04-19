Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублейРоссийская газета 05:28

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей. Кстати, не так давно "РГ" сообщала о том, что у дилеров УАЗа появилась спецверсия "Буханки".
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УАЗ сделал самый внедорожный «Хантер» за миллион рублей

Motor10:29

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» для экспедиций

Автостат08:45

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Автоновости дня04:19

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

SpeedMe06:02

УАЗ разработал самый дорогой «Хантер» за 1 миллион рублей

Тарантас Ньюс05:30

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Российская газета05:28

УАЗ подготовил экспедиционный «Хантер» за 1 млн рублей

CarsWeek.ru07:44
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Политика

Начались дебаты между Зеленским и Порошенко

На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:59
Политика

Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44
Общество

Кобылкин прокомментировал протесты вокруг строительства мусорного полигона в Архангельской области

На экологическом форуме «Единой России», который проходит в Челябинске, депутат заксобрания Архангельской области, координатор партпроекта «Чистая страна» в регионе Виктор Заря обратил внимание министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина на ситуацию со строительством полигона «Шиес», на который планируется вывозить мусор из Москвы.
Обновлено в 06:11
Общество

Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику

Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Экономика

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

В ДНР за неделю погибли пять ополченцев

По словам представителя аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в результате "вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили пятеро человек, из которых четверо военных и одна гражданская женщина".
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Как подкупали людей на стадионе в поддержку Порошенко

Появилось видео, на котором неподалеку от стадиона, где будут происходить дебаты, группе поддержке Порошенко, состоящей в основном из пожилых людей, раздают деньги.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

Обновлено в 04:52
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» в честь премьеры фильма «Мстители: Финал» проведет флешмоб «Щелчок Таноса» и заблокирует страницы каждого второго его участника на 15 минут.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
Обновлено в 06:04
Здоровье

Аллергиков и путешественников призвали воздержаться от сдачи крови

Со слов специалиста, повременить с донорством стоит тем, кто болен гипертонией, недавно перенёс операции, путешествовал в страны Азии и Африки или же у кого обострение аллергии.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге

Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone

«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Политика

Зеленский представил свою будущую президентскую команду

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
Обновлено в 00:34
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причине отъезда из России

Основатели компании Playrix, специализирующейся на играх, Игорь и Дмитрий Бухманы, поведали Meduza о причинах своего переезда из России в Ирландию.
Обновлено в 11:36
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье

Витамины — вред или польза?

Важно знать: витамин А лучше усваивается организмом, если с ним принимают витамин Е. Например, в салат из моркови можно добавить немного подсолнечного масла.
Обновлено в 03:28
Космос

К Земле приблизился опасный астероид размером с дом

Обновлено в 11:13
Экономика

Кто стоит за решением суда по Приватбанку в пользу Коломойского

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 10:55
Политика

МВФ одобрил национализацию Приватбанка на Украине

Международный валютный фонд одобрил национализацию Приватбанка. Там заявили, что это единственная эффективная мера по защите вкладчиков.
Обновлено в 10:00
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
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