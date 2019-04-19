Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублейРоссийская газета 05:28
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей. Кстати, не так давно "РГ" сообщала о том, что у дилеров УАЗа появилась спецверсия "Буханки".
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Политика
Начались дебаты между Зеленским и Порошенко
На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:59
Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44
Общество
Кобылкин прокомментировал протесты вокруг строительства мусорного полигона в Архангельской области
На экологическом форуме «Единой России», который проходит в Челябинске, депутат заксобрания Архангельской области, координатор партпроекта «Чистая страна» в регионе Виктор Заря обратил внимание министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина на ситуацию со строительством полигона «Шиес», на который планируется вывозить мусор из Москвы.
Обновлено в 06:11
Общество
Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику
Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
В ДНР за неделю погибли пять ополченцев
По словам представителя аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в результате "вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили пятеро человек, из которых четверо военных и одна гражданская женщина".
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Как подкупали людей на стадионе в поддержку Порошенко
Появилось видео, на котором неподалеку от стадиона, где будут происходить дебаты, группе поддержке Порошенко, состоящей в основном из пожилых людей, раздают деньги.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 04:52
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей
Социальная сеть «ВКонтакте» в честь премьеры фильма «Мстители: Финал» проведет флешмоб «Щелчок Таноса» и заблокирует страницы каждого второго его участника на 15 минут.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным
Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Аллергиков и путешественников призвали воздержаться от сдачи крови
Со слов специалиста, повременить с донорством стоит тем, кто болен гипертонией, недавно перенёс операции, путешествовал в страны Азии и Африки или же у кого обострение аллергии.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге
Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone
«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Политика
Зеленский представил свою будущую президентскую команду
Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
Обновлено в 00:34
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причине отъезда из России
Основатели компании Playrix, специализирующейся на играх, Игорь и Дмитрий Бухманы, поведали Meduza о причинах своего переезда из России в Ирландию.
Обновлено в 11:36
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье
Витамины — вред или польза?
Важно знать: витамин А лучше усваивается организмом, если с ним принимают витамин Е. Например, в салат из моркови можно добавить немного подсолнечного масла.
Обновлено в 03:28
Космос
К Земле приблизился опасный астероид размером с дом
Обновлено в 11:13
Экономика
Кто стоит за решением суда по Приватбанку в пользу Коломойского
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 10:55
Политика
МВФ одобрил национализацию Приватбанка на Украине
Международный валютный фонд одобрил национализацию Приватбанка. Там заявили, что это единственная эффективная мера по защите вкладчиков.
Обновлено в 10:00
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14