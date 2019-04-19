Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублейРоссийская газета 05:28

Порталу auto.mail.ru удалось раздобыть фото это интересной новинки. Судя по ним, новую версию "Хантера" отличает оранжево-черный окрас кузова, однако будут доступны также и другие интересные оттенки, в частности - защитный "Хаки" и коричнево-серый "Ричмо".
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УАЗ начал продажи «экспедиционного» «Хантера» почти за миллион рублей

РИА Новости10:59

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» для экспедиций

Автостат08:45

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Российская газета05:28

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

SpeedMe06:02

УАЗ разработал экспедиционный «Хантер» для бездорожья

Тарантас Ньюс05:30

УАЗ подготовил экспедиционный «Хантер» за 1 млн рублей

CarsWeek.ru07:44

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Автоновости дня04:19
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

Порошенко и Зеленский встали на колени

Обновлено в 12:51
Происшествия

При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек

По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено вчера в 03:37
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку

Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей по «щелчку Таноса»

Авторы флешмоба пояснили, что в фильме титан Танос при помощи перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, после чего половина существ во Вселенной обращается в прах.
Обновлено в 13:00
Политика

На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко

На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03
Хоккей

Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Транспорт

Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»

Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Вылет из Мурманска в Пулково задержали из-за дебошира

Вечерний рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в аэропорт Пулково сегодня в 18.05, задержали на час.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:27
Политика

Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС

Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Общество

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено в 13:00
Общество

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Эксперты рассказали, как избавиться от жира на животе за месяц

Обновлено в 06:26
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В России задержан совладелец банка «Югра»

Следственный комитет заявил о задержании мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина.
Обновлено в 06:02
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Авто

Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS

Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.
Обновлено в 09:27
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

Обновлено в 12:45
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
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