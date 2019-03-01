Авто

УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер»RT на русском 07:48

Вышла обновлённая версия внедорожника «Хантер» от Ульяновского автомобильного завода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз. Теперь машина по умолчанию оснащена устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и антиблокировочной системой тормозов.
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Обновленный УАЗ Хантер — уже в продаже. А что в нем нового?

За рулем05:35

УАЗ выпустил обновленный внедорожник «Хантер»

Известия04:39

Грузовой УАЗ Хантер поступил в продажу

Авторевю05:17

УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника УАЗ «Хантер»

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В России начались продажи обновленного УАЗ «Хантер»

Автостат03:42

УАЗ назвал цены на обновленный Hunter

AutoNews05:56

Обновленный внедорожник УАЗ «Хантер» уже доступен для покупки

Тарантас Ньюс03:56
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Армия и оружие

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ

Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Пакистан передал Индии пленного пилота

Обновлено в 10:51
Футбол

«Анжи» в большинстве победил «Оренбург» в матче РПЛ

Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:27
Спорт

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла серебро в эстафете 4х10 километров на чемпионате мира в Австрии.
Обновлено в 09:02
Политика

Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин

Обновлено в 10:09
Происшествия

В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Кино

Кинотеатры отказываются от российского мультфильма из-за Минкульта

Президент ассоциации Олег Березин подтвердил, что кинотеатры направили письмо Минкульту из-за ситуации с «Королевским корги», но в детали вдаваться не стал.
Обновлено в 08:56
Политика

Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

В Кремле не подозревают компанию Baring Vostok в финансировании оппозиции, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:30
Политика

Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян

Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян, сообщает пресс-служба российского Министерства иностранных дел.
Обновлено в 08:57
Политика

Лукашенко заявил о понимании Путиным позиции Минска по Крыму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свою признательность президенту России Владимиру Путину за понимание позиции Минска, отказывающегося признавать Крым российским.
Обновлено в 10:11
Политика

Британия передала дом Скрипаля совету графства Уилтшир

Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери был передан совету графства Уилтшир после завершения в нем работ по ликвидации последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Обновлено в 07:10
Происшествия

МЧС проверяет сообщение о падении вертолета в Подмосковье

Обновлено в 09:54
Экономика

Bloomberg вернул Дерипаску в список богатейших людей мира

Российский бизнесмен Олег Дерипаска вернулся в список Bloomberg Billionaires Index, который включает богатейших людей мира.
Обновлено в 08:00
Экономика

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 году

Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками, как и годом ранее, стали сотрудники аппарата правительства: их среднемесячная зарплата выросла на 5,7% и достигла 240,4 тыс. руб. Администрация президента (АП) удерживает второе место.
Обновлено в 10:21
Политика

Власти Венесуэлы приготовились поставлять нефть в Россию

Россия обладает всем, в чем нуждается Венесуэла, а Каракас готов в обмен поставлять в РФ нефть, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
Обновлено в 10:09
Политика

Лукашенко планирует участвовать в выборах президента Белоруссии

Обновлено в 08:42
Политика

Киселев отрицает свою причастность к приговору племяннику в Германии

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что он не был первоисточником информации о своем племяннике Сергее, воевавшем в Донбассе.
Обновлено в 09:09
Политика

«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму

НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Общество

Любителям бесплатной пиццы 100 лет придется платить налог

Напомним, победители акции получили 10 тыс. купонов, которые они могут обменивать на пиццу в течение 100 лет.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Подросток из Германии попросил Путина о помощи

Леон Бергфельд - сын Сони и Маркуса Бергфельд, сбежавших из Германии в Россию, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Красотка из России нокаутировала хулигана, покорив сердца иностранцев

Обновлено в 05:15
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли команду Словакии на Универсиаде-2019

Обновлено в 10:12
Происшествия

ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Политика

В Кремле не имеют претензий к Пескову

Обновлено в 10:29
Экономика

Nord Stream 2 построила более 800 километров «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:49
Общество

Елизавета II появилась на публике с гематомой на ладони

На фотографиях с приема хорошо виден большой синяк на тыльной стороне левой руки королевы.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Нижнем Новгороде у школы произошла стрельба

Обновлено в 04:20
Транспорт

В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер

С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Школьник из Москвы впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны

В детскую больницу в Москве поступил ученик восьмого класса, который впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны.
Обновлено в 10:03
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