Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»RT на русском 17:20
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция». Как сообщает РИА Новости, стоимость внедорожника составляет 985 тыс. рублей. Отмечается, что автомобиль доступен для покупателей в яркой чёрно-оранжевой окраске, а также коричнево-серой или хаки.
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Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Футбол
Лионель Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз
Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
Обновлено в 13:28
Футбол
«Алавес» поделил очки с «Вальядолидом»
Встреча завершилась со счетом 2:2. По итогам матча «анчоусы» остались восьмыми, у них 46 очков, а «Вальядолид» идет семнадцатым, у команды 32 очка.
Обновлено в 17:12
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».
Обновлено в 17:28
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Происшествия
От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов
Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Гаджеты
Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США
Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика
Гуайдо назвал дату свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал, когда намерен окончательно отстранить президента страны Николаса Мадуро от власти.
Обновлено в 15:40
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Врачи поставили диагноз писателю Быкову
Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
Обновлено в 07:30
Экономика
Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России
Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Политика
Кремль отказался от сделок с будущим президентом Украины
Кремль не нуждается в сделках с новым президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:22
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Космос
Микробиологическая передовая — серебряная дверь туалета МКС
Чтобы подавить распространение бактерий, учёные нанесли антимикробное покрытие на основе серебра на дверь туалета МКС.
Обновлено в 07:28
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина
Обновлено в 15:54
Гаджеты
ASUS ушла с рынка Android-планшетов
Если верить инсайдерской информации, марка планшетов ASUS ZenPad уходит в историю С одной стороны, уход ASUS с рынка планшетных компьютеров неожиданный, с другой — закономерный.
Обновлено в 16:21
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55