Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»РБК 11:13

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета». Информацию подтвердили РБК в пресс-службе УАЗа. В отличие от базовой версии «буханки» новинка доработана для экстремального бездорожья.
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УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

РИА Новости06:34

В российских автосалонах появилась новая версия уазовской «Буханки» - Комби Трофи

CarsWeek.ru03:23

«УАЗ» начал продажи новой версии «Буханки» – Комби Трофи

Daily-Motor.Ru00:47

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

Car.ru02:47

Начались продажи нового УАЗ «Буханка»

SpeedMe01:38

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Автоновости дня00:43

Новая «Буханка» появилась у дилеров УАЗа

Российская газета02:37
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
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Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
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Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы

Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».
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Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

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Происшествия

В Польше загорелся грузовик американских военных

В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.
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В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
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Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Политика

На МАКС-2019 представят фюзеляж российско-китайского самолета

Фюзеляж российско-китайского самолёта будет представлен на МАКС-2019, сообщил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров на пресс-конференции в Москве.
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Хэтчбек Lada XRay получит вариатор

АвтоВАЗ в ближайшем будущем планирует оснастить хэтчбек Lada XRay вариатором Jatco.
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К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
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Происшествия

В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ

Обновлено в 17:34
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В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский

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В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам

Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
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Пять человек пострадали при столкновении трех машин в Петербурге

Обновлено в 16:43
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Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
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Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

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40 предприятий Воронежской области решили сделать свои земли пригодными для органического земледелия.
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На Украине завели уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия

Уголовное дело заведено на главу Минобороны Степана Полторака, спикера Верховной рады Андрея Парубия и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
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Суд продлил арест задержанным украинским морякам

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля арест украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
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Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Депутаты Госдумы России 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории страны; документ предполагает изоляцию российского сегмента интернета, сообщает «Медуза».
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