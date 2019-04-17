Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»РБК 11:13
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета». Информацию подтвердили РБК в пресс-службе УАЗа. В отличие от базовой версии «буханки» новинка доработана для экстремального бездорожья.
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Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
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«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
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Кино
Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва
Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Заявления российских психиатров об аутизме оценят международные эксперты
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Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
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Происшествия
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Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Космос
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Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
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Матвиенко может покинуть Совет Федерации
По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Интернет
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Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
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Политика
В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко
Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.
Обновлено в 08:41
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Наука
Ученые создали аккумулятор, заряжающийся от влаги
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Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары
Другими словами, большая активность в левой половине мозга отвечает за злые и неприятные сновидения.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Экс-президент Перу находится в коме после попытки суицида
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Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
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Наука
В Румынии нашли череп доисторического карликового крокодила
Череп карликового доисторического крокодила был обнаружен в районе, где ранее уже находили кости небольших динозавров.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 18:04