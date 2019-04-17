Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»РБК 11:13

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета». Информацию подтвердили РБК в пресс-службе УАЗа. В отличие от базовой версии «буханки» новинка доработана для экстремального бездорожья.
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УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

РИА Новости06:34

В российских автосалонах появилась новая версия уазовской «Буханки» - Комби Трофи

CarsWeek.ru03:23

Новая «Буханка» появилась у дилеров УАЗа

Российская газета02:37

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

Car.ru02:47

Начались продажи нового УАЗ «Буханка»

SpeedMe01:38

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Автоновости дня00:43

«УАЗ» начал продажи новой версии «Буханки» – Комби Трофи

Daily-Motor.Ru00:47
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
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Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО

Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
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«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

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Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва

Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
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Заявления российских психиатров об аутизме оценят международные эксперты

Область медицинского сопровождения людей с аутизмом насыщена рекомендациями, основанными на понимании аутизма 40-летней давности.
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Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Общество

Сахалинское правительство нанимает вертолет за 212 тысяч рублей в час

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Обновлено в 18:54
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Космос

Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС

Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено в 17:01
Наука

Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард

Обновлено 14 апреля в 20:02
Политика

США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России

Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
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Каждый лишний ломтик бекона увеличивает риск развития рака на 20%

Обновлено в 10:15
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Пак не простил Мамаева и Кокорина

Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
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Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Политика

В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко

Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.
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Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Наука

Ученые создали аккумулятор, заряжающийся от влаги

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Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары

Другими словами, большая активность в левой половине мозга отвечает за злые и неприятные сновидения.
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Происшествия

Экс-президент Перу находится в коме после попытки суицида

Экс-президент Перу (1985-1990, 2006-2011 годы) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, находится в коме в одном из госпиталей Лимы.
Обновлено в 10:17
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

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Наука

В Румынии нашли череп доисторического карликового крокодила

Череп карликового доисторического крокодила был обнаружен в районе, где ранее уже находили кости небольших динозавров.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено в 18:04
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