Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»РБК 11:13
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета». Информацию подтвердили РБК в пресс-службе УАЗа. В отличие от базовой версии «буханки» новинка доработана для экстремального бездорожья.
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Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 12:45
Энергетика
«Нафтогаз» и Кабмин спорят о ценах на газ для населения
«Нафтогаз» призвал Кабмин отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, чтобы снизить цены на газ с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 04:57
Политика
В Кремле оказались не в курсе возможного ухода Матвиенко из Совфеда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
«Меги» и автовокзал в Мурино эвакуируют
Сообщается, что горожанам срочно пришлось покинуть два торговых центра – «Мегу Парнас» и «Мегу Дыбенко», а также автовокзал в Мурино.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки посадки картошки
Многие россияне в майские праздники уже начинают работать на огороде, напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:28
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге
Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Футбол
Салах: нужно изменить отношение к женщинам в нашей культуре
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах призвал мужчин в своей стране и во всём мусульманском мире относиться к женщинам с большим уважением.
Обновлено в 12:00
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Наука
Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации
"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено 15 апреля в 20:21
Происшествия
В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Политика
ЕС может обложить пошлинами более 400 категорий товаров из США
Еврокомиссия опубликовала предварительный список американских товаров, которые могут быть обложены пошлинами на 20 млрд долларов.
Обновлено в 08:14
Авто
Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения
Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 13:42
Общество
Два пляжа на калининградской Балтике получили международную награду
"Голубой флаг" - международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.
Обновлено в 13:36
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Наука
Ученые впервые частично перезапустили клетки мозга мертвых свиней
Ученые Йельского университета на время восстановили часть функций клеток мозга свиней через несколько часов после отрезания их голов.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Сын Людмилы Александр хотел защитить маму, но метод выбрал весьма странный: он накинулся с кулаками на Антона Гусева во время съемок программы.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова сегодня в четвертый раз стала мамой
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой.
Обновлено в 14:00