Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»РБК 11:13
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета». Информацию подтвердили РБК в пресс-службе УАЗа. В отличие от базовой версии «буханки» новинка доработана для экстремального бездорожья.
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Социологи сделали вывод: положительное отношение к вождю и его роли в истории страны установилось на уровне новой социальной нормы - от преимущественно негативного до позитивного.
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Kia представила «заряженную» модификацию Stinger GTS
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