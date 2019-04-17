Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»РБК 11:13

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета». Информацию подтвердили РБК в пресс-службе УАЗа. В отличие от базовой версии «буханки» новинка доработана для экстремального бездорожья.
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УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

РИА Новости06:34

Начались продажи нового УАЗ «Буханка»

SpeedMe01:38

Новая «Буханка» появилась у дилеров УАЗа

Российская газета02:37

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

Car.ru02:47

В российских автосалонах появилась новая версия уазовской «Буханки» - Комби Трофи

CarsWeek.ru03:23

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Автоновости дня00:43

«УАЗ» начал продажи новой версии «Буханки» – Комби Трофи

Daily-Motor.Ru00:47
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Обновлено в 04:58
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Гаджеты

Это может быть крахом: у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold

Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A60 представлен официально

Обновлено в 11:31
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Космос

«Роскосмос» ответил на обвинения в плагиате видеоролика

В "Роскосмосе" прокомментировали обвинения в плагиате видеоролика "Мы — российский космос".
Обновлено в 12:40
Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Галкин показал семейное видео с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.
Обновлено в 07:49
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Пригожин увел гостей с концерта Пугачевой

Иосиф Пригожин увел гостей с юбилейного концерта Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:15
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Обновлено в 09:37
Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Политика

В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Софи Тернер из «Игры престолов» пожаловалась на хейтеров

Британская актриса Софи Тернер, запомнившаяся широкому зрителю образом Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», призналась, что в 17-летнем возрасте задумывалась о самоубийстве, поскольку чересчур болезненно воспринимала критические пассажи в свой адрес.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Культура

Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ

Обновлено в 14:02
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Политика

МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
Обновлено в 15:02
Политика

Савченко внесла в Раду законопроект после выхода из СИЗО

Депутат украинского парламента Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке государственного переворота, внесла в Раду законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 08:42
Финансы

Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ

Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Авто

Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX

Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Общество

В России растет уважение к Сталину

Социологи сделали вывод: положительное отношение к вождю и его роли в истории страны установилось на уровне новой социальной нормы - от преимущественно негативного до позитивного.
Обновлено вчера в 06:00
Авто

Kia представила «заряженную» модификацию Stinger GTS

Kia Stinger получил много положительных откликов с тех пор, как впервые появился на улицах в 2017 году.
Обновлено в 13:07
Футбол

Жена Ерёменко: «Некоторые вещи в „Спартаке“ были организованы непрофессионально»

Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально.
Обновлено в 15:36
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