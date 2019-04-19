Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублейРИА Новости 10:59
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Общество
Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию
Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.
Обновлено в 18:37
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено в 15:56
Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Германию укорили за недостаточное сдерживание России
Колби отметил, что поведение Берлина «чуть ли не циничное», поскольку именно Германия больше всего выиграла от НАТО, а теперь отказывается увеличивать расходы в рамках альянса.
Обновлено в 06:28
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде
Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Директор департамента готовности сил МЧС России вылетел в Забайкалье
Максим Максименко назначен директором департамента весной 2018 года.
Обновлено в 12:58
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Наука
ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено в 04:37
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Путешествия
Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)
Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по нефтепроводу "Дружба", говорится в заявлении "Белнефтехима", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Политика
Начались дебаты между Зеленским и Порошенко
На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:59
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено в 13:49
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
Обновлено в 06:30
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Футбол
Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»
Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Здоровье
Беременных во Владимирской области врачи примут без очереди
Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Владимирской области, беременные во Владимирской области получили особое право посетить врачей не просиживая часами в очередях.
Обновлено в 09:00