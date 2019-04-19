УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублейDriveNN.ru 08:15

Выложить за новинку придется минимум 984 900 рублей. В плане стоимости эта версия «Хантера» переплюнула даже исполнение «Классик», стоимость которого составляет 770 900 рублей, став самым дорогим вариантом легендарного внедорожника от УАЗа.

Политика Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".

Авто Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Политика «Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Армия и оружие О гибели трех ополченцев заявили в ДНР Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Кино Кассовые сборы в России и СНГ за четверг, 18 апреля, 2019 Суммарная выручка кинотетров России и стран СНГ составила в четверг около 89 млн рублей, причём три четверти этой суммы пришлось на долю трёх главных премьер.

Происшествия Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».

Происшествия В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил досрочные парламентские выборы в 2019 году. Об этом сообщило издание Tut.by.

Происшествия Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.

Авто Немцы наладят выпуск машин на солнечных батареях на бывшем заводе Saab Немецкий стартап Sono Motors совместно со шведско-китайским консорциумом NEVS будет выпускать автомобили на солнечных батареях на бывшем предприятии фирмы Saab в шведском Тролльхеттане.

Политика РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.

Футбол Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Политика Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.

Экономика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.

Экономика В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.

Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.

Политика Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Политика Зеленский представил президентскую команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил людей, которые в случае его победы войдут в аппарат президента.

Экономика Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.

Политика Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Происшествия Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра» Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.