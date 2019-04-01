УАЗ решил создать «Русский Прадо»REGNUM 12:42

Главное наше - сделать машину "Русский Прадо", то есть семейства "Прадо", но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги", - рассказал Швецов.

с чего всё началось

Выпуск автомобилей на новой платформе может начаться уже в 2020 году. Об этом сегодня, 1 апреля, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Sollers (в группу входит и УАЗ), Вадима Швецова. По словам Швецова, речь не идёт о классических ульяновских внедорожниках «Хантере» и «Буханке».

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