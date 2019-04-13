Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»Автоновости дня вчера в 13:03
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Политика
Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером
В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
Обновлено в 07:16
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Политика
Журналистов «России-1» выгнали из Эстонии после сюжета о сектантах
Журналистов телеканала «Россия-1» Елену Ерофееву и Павла Кострикова выгнали из Эстонии и на пять лет закрыли им въезд в зону Шенгена.
Обновлено в 03:33
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 10:53
Общество
КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены
Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.
Обновлено вчера в 23:20
Путешествия
В Японии изучат возможности туризма по Транссибу
Обновлено в 13:43
Политика
МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении
Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче премьер-лиги
Обновлено в 06:37
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Политика
Аббас привёл новое правительство Палестины к присяге
Президент Палестины Махмуд Аббас привёл к присяге новое правительство, которое возглавил его соратник по движению ФАТХ Мухаммед Штайе.
Обновлено в 13:14
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
В ДНР оценили слова Полторака о работе украинских снайперов в Донбассе
Слова министра обороны Украины о работе украинских снайперов в Донбассе - не более чем пиар перед вторым туром президентских выборов, зачастую огонь ведется не по позициям ополчения, а по мирным жителям, заявил в субботу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБР
Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Ювентус» без Роналду проиграл СПАЛу
Обновлено в 10:53
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13