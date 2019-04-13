Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»Автоновости дня вчера в 13:03

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
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Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал новую модель УАЗ, призванную заменить Patriot

SpeedMe08:15

Шутки кончились: «Русский Крузак» внедорожник УАЗ-3170 все-таки будет – УАЗ

Южный Федеральный06:35

Появились подробности о «русском Прадо» от УАЗа

Авторамблервчера в 10:05

СМИ узнали подробности о «Русском Prado» от УАЗа

Известиявчера в 12:12

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Автоновости днявчера в 13:03

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

Tvoe-avto.comвчера в 11:44

УАЗ работает над прадообразным «Патриотом»: секретов больше нет

Quto.ruвчера в 11:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Политика

Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером

В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
Обновлено в 07:16
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»

"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Экономика

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Политика

Журналистов «России-1» выгнали из Эстонии после сюжета о сектантах

Журналистов телеканала «Россия-1» Елену Ерофееву и Павла Кострикова выгнали из Эстонии и на пять лет закрыли им въезд в зону Шенгена.
Обновлено в 03:33
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 10:53
Общество

КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены

Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.
Обновлено вчера в 23:20
Путешествия

В Японии изучат возможности туризма по Транссибу

Обновлено в 13:43
Политика

МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении

Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче премьер-лиги

Обновлено в 06:37
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Политика

Аббас привёл новое правительство Палестины к присяге

Президент Палестины Махмуд Аббас привёл к присяге новое правительство, которое возглавил его соратник по движению ФАТХ Мухаммед Штайе.
Обновлено в 13:14
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

В ДНР оценили слова Полторака о работе украинских снайперов в Донбассе

Слова министра обороны Украины о работе украинских снайперов в Донбассе - не более чем пиар перед вторым туром президентских выборов, зачастую огонь ведется не по позициям ополчения, а по мирным жителям, заявил в субботу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Обновлено в 14:26
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБР

Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.
Обновлено в 04:56
Футбол

«Ювентус» без Роналду проиграл СПАЛу

Обновлено в 10:53
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
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