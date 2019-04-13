Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»Автоновости дня вчера в 13:03

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
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СМИ узнали подробности о «Русском Prado» от УАЗа

Известиявчера в 12:12

Шутки кончились: «Русский Крузак» внедорожник УАЗ-3170 все-таки будет – УАЗ

Южный Федеральный06:35

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Автоновости днявчера в 13:03

Эксперт прокомментировал новую модель УАЗ, призванную заменить Patriot

SpeedMe08:15

Появились подробности о «русском Прадо» от УАЗа

Авторамблервчера в 10:05

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

Tvoe-avto.comвчера в 11:44

УАЗ работает над прадообразным «Патриотом»: секретов больше нет

Quto.ruвчера в 11:15
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Происшествия

Опубликованы кадры контртеррористической операции в Тюмени

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры контртеррористической операции в Тюмени, в ходе которой были нейтрализованы два боевика, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Обновлено в 08:56
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Экономика

Visa увеличила предельную сумму покупок без пин-кода

Платёжная система Visa повысила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 03:31
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Авто

15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
Обновлено в 01:00
Политика

Лавров обвинил США в очередных попытках свергнуть Мадуро

«Блицкриг» Вашингтона в Венесуэле провалился, но власти США продолжают предпринимать попытки по свержению Николаса Мадуро с поста президента республики.
Обновлено в 08:44
Кино

Фильм Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая

Фильм "Братство" не выйдет в прокат 9 мая, сообщает gazeta.ru.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Единоборства

Василий Ломаченко: Хочу драться с Майки Гарсией

Обновлено в 05:13
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

Обновлено в 05:37
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Политика

Трамп высказался о возможном третьем саммите с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение по поводу возможности проведения третьего саммита США — КНДР.
Обновлено в 09:06
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Обновлено в 11:20
Политика

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 06:05
Происшествия

Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Футбол

«Ахмат» и «Локомотив» назвали составы на матч РПЛ

"Ахмат" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:44
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено в 07:23
Космос

Американский исследователь обнаружил на Марсе пингвинов

Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО

В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
Обновлено в 03:50
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
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