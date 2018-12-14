Авто

УАЗ «Хантер» поедет в Ливан с АКПП и турбомотором
REGNUM
вчера в 23:50

Представители компании Ultimate Fahed, которая займётся поставками автомобилей УАЗ в Ливан, посетили «ТД УАЗ Моторс» для проведения тест-драйва и обсуждения условий сделки. Специалисты ливанской компании прошли обучение по установке на «Хантер» АКПП, кондциионера и турбины.
REGNUMвчера в 23:50

Подробнее о событии

УАЗ «Хантер» получил «автомат», турбомотор и кондиционер

Автоновости днявчера в 13:55

УАЗ «Хантер» получил «автомат», турбомотор и кондиционер

OAnewsвчера в 10:10

УАЗ «Хантер» получил АКПП, турбомотор и кондиционер

SpeedMeвчера в 08:10

УАЗ Хантер получил «автомат» и мотор ЗМЗ-409 c турбнаддувом

АвтоВзглядвчера в 08:09

УАЗ «Хантер» оборудованный турбиной и «автоматом»

CarsGuru.netвчера в 07:38

УАЗ «Хантер» получил «автомат», турбомотор и кондиционер

Российская газетавчера в 04:27

В России создан «Супер-Хантер» для ливанских женщин

Quto.ruвчера в 05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Авто

Infiniti привезет в Детройт электрический кроссовер

Обновлено вчера в 13:05
Авто

Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч автомобилей

Компания Mazda отзывает в России 2810 автомобилей RX-8 и CX-9 из-за возможных проблем с подушками безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Авто

Большинство моделей Volvo выросли в цене

Обновлено вчера в 06:26
Авто

Первый Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе

В американском городе Скоттсдейл 18 января на торгах продадут первый экземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 23:50
Авто

Volkswagen I.D. впервые попался фотошпионам в серийном прототипе

В сети появились фотографии предсерийной версии электрического хетчбэка Volkswagen I.D. Машина была замечена во время испытаний в Южной Африке.
Обновлено в 00:04
Авто

В ателье ABT Sportsline улучшили новый Touareg

Сотрудники тюнинг-ателье ABT Sportsline улучшили новый флагман Touareg.
Обновлено вчера в 23:10
Авто

Lincoln Continental получит открывающиеся против хода задние двери

Комфортабельный седан Lincoln Continental могут выпустить с задними дверьми, открывающимися против хода.
Обновлено вчера в 11:32
Авто

Назван ТОП-5 моделей с лучшим салоном в 2018 году

«Автоновости дня» при поддержке автомобильных экспертов составили ТОП-5 моделей массового сегмента с лучшим интерьером.
Обновлено в 00:00
Авто

Aston Martin не будет использовать моторы от Mercedes-AMG

Еще в марте этого года, главный инженер британского бреда Aston Martin Мэтт Беккер назвал новый 3,0-литровый двигатель от Mercedes-AMG «мотором, который идеально подойдет для многих моделей автопроизводителя».
Обновлено вчера в 13:24
Авто

Три модели Mitsubishi обзавелись версией Black Edition

Серия Black Edition уже доступна у японских дилеров, причем такую комплектацию можно заказать с любым из предложенных на местном рынке силовых агрегатов.
Обновлено вчера в 13:19
Авто

Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Москве и Петербурге

Объем рынка кроссоверов и внедорожников в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года составил 10,7 тыс. и 5,3 тыс. единиц соответственно – на 19% и 14% больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:49
Авто

Внедорожник Cadillac Escalade 2020 впервые заметили на тестах

Cadillac на тесты вывела прототип нового поколения большого внедорожника Escalade, который заметили на дорогах общего назначения.
Обновлено вчера в 12:44
Авто

Лучший мотор года WardsAuto порадовал техническими изысками

Журналу WardsAuto World в очередной раз досталась возможность определить самые лучшие силовые установки года.
Обновлено вчера в 13:19
Авто

Появилась информация о шестиколесном пикапе Mercedes-Benz X-Classe

Специалисты компании Carlex Design совместно с фирмой Pickup Design создали новый внедорожник Mercedes-Benz X-Classe, который не имеет ничего общего с серийным автомобилем.
Обновлено вчера в 18:14
Авто

Дешевле Vesta, круче Tiguan: О «терминаторе из Китая» Zotye T500 рассказал эксперт

Автоэксперт рассказал о семиместном кроссовере Zotye T500, который он назвал «терминатором из Китая».
Обновлено вчера в 06:33
ещё по теме
УАЗ Хантер
Автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересечённой местности. Автомобиль, представляющий собой дальнейшее развитие модели УАЗ-469 и УАЗ-3151, выпускается Ульяновским автозаводом с 2003 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное