Представители компании Ultimate Fahed, которая займётся поставками автомобилей УАЗ в Ливан, посетили «ТД УАЗ Моторс» для проведения тест-драйва и обсуждения условий сделки. Специалисты ливанской компании прошли обучение по установке на «Хантер» АКПП, кондциионера и турбины.

УАЗ «Хантер» поедет в Ливан с АКПП и турбомотором

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