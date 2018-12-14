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УАЗ «Хантер» поедет в Ливан с АКПП и турбомотором
УАЗ «Хантер» поедет в Ливан с АКПП и турбомоторомREGNUMвчера в 23:50
Представители компании Ultimate Fahed, которая займётся поставками автомобилей УАЗ в Ливан, посетили «ТД УАЗ Моторс» для проведения тест-драйва и обсуждения условий сделки. Специалисты ливанской компании прошли обучение по установке на «Хантер» АКПП, кондциионера и турбины.
REGNUMвчера в 23:50
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