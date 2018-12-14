Авто

УАЗ «Хантер» оснастили «автоматом», турбомотором и кондиционером
Слово и Дело
12:24

Представители компании Ultimate Fahed представили новую модификацию популярного российского внедорожника УАЗ «Хантер». Об этом информирует издание OANews.
Слово и Дело12:24

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УАЗ «Хантер» получил «автомат», турбомотор и кондиционер

Автоновости дня13:55

УАЗ «Хантер» получил «автомат», турбомотор и кондиционер

OAnews10:10

УАЗ «Хантер» получил АКПП, турбомотор и кондиционер

SpeedMe08:10

УАЗ Хантер получил «автомат» и мотор ЗМЗ-409 c турбнаддувом

АвтоВзгляд08:09

УАЗ «Хантер» оборудованный турбиной и «автоматом»

CarsGuru.net07:38

УАЗ «Хантер» получил «автомат», турбомотор и кондиционер

Российская газета04:27

В России создан «Супер-Хантер» для ливанских женщин

Quto.ru05:20
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Авто

Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч автомобилей

Компания Mazda отзывает в России 2810 автомобилей RX-8 и CX-9 из-за возможных проблем с подушками безопасности.
Обновлено в 12:03
Авто

Infiniti покажет в Детройте концепт электровнедорожника

Компания Infiniti анонсировала премьеру концепт-версии своего первого электрического кроссовера.
Обновлено в 12:23
Авто

Большинство моделей Volvo выросли в цене

Обновлено в 06:26
Авто

Первый Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе

Первый экземпляр нового Ford Mustang Shelby GT500 продадут на аукционе, при этом какова будет начальная ставка пока не сообщается.
Обновлено в 16:55
Авто

Lincoln Continental получит открывающиеся против хода задние двери

Комфортабельный седан Lincoln Continental могут выпустить с задними дверьми, открывающимися против хода.
Обновлено в 11:32
Авто

Появилась информация о шестиколесном пикапе Mercedes-Benz X-Classe

Специалисты компании Carlex Design совместно с фирмой Pickup Design создали новый внедорожник Mercedes-Benz X-Classe, который не имеет ничего общего с серийным автомобилем.
Обновлено в 18:14
Авто

Volkswagen I.D. впервые попался фотошпионам в серийном прототипе

К сожалению, фотографии закамуфлированных прототипов не дают какой-либо дополнительной информации.
Обновлено в 15:32
Авто

Внедорожник Cadillac Escalade 2020 впервые заметили на тестах

Cadillac на тесты вывела прототип нового поколения большого внедорожника Escalade, который заметили на дорогах общего назначения.
Обновлено в 12:44
Авто

Aston Martin не будет использовать моторы от Mercedes-AMG

Еще в марте этого года, главный инженер британского бреда Aston Martin Мэтт Беккер назвал новый 3,0-литровый двигатель от Mercedes-AMG «мотором, который идеально подойдет для многих моделей автопроизводителя».
Обновлено в 13:24
Авто

В ателье ABT Sportsline доработали новый Volkswagen Touareg

Специалисты тюнинг-ателье модернизировали новый Volkswagen Touareg, оснащенный 3,0-литровым дизельным мотором V6, который в стандарте имеет мощностью 286 л.с. С пакетом доработок внедорожник получил фирменный блок управления ABT Engine Control и производительность возросла до 330 л.с. Информации о динамических характеристиках модели не сообщается.
Обновлено в 11:05
Авто

Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Москве и Петербурге

Объем рынка кроссоверов и внедорожников в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года составил 10,7 тыс. и 5,3 тыс. единиц соответственно – на 19% и 14% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:49
Авто

Представлена вторая генерация Citroen C6

В техническом плане Citroen C6 получил некоторые изменения, в подкапотном пространстве расположится 1,8-литровый двигатель, отдача которого выросла на 7 «лошадей» и теперь составляет 211 л.с. На 100 километров пути машине требуется 6,4 литра топлива.
Обновлено в 15:12
Авто

Три модели Mitsubishi обзавелись версией Black Edition

Серия Black Edition уже доступна у японских дилеров, причем такую комплектацию можно заказать с любым из предложенных на местном рынке силовых агрегатов.
Обновлено в 13:19
Авто

Лучший мотор года WardsAuto порадовал техническими изысками

Журналу WardsAuto World в очередной раз досталась возможность определить самые лучшие силовые установки года.
Обновлено в 13:19
Авто

Volkswagen запускает онлайн-продажи машин

Обновлено в 05:43
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УАЗ Хантер
Автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересечённой местности. Автомобиль, представляющий собой дальнейшее развитие модели УАЗ-469 и УАЗ-3151, выпускается Ульяновским автозаводом с 2003 года.
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