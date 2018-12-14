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УАЗ «Хантер» оснастили «автоматом», турбомотором и кондиционером
УАЗ «Хантер» оснастили «автоматом», турбомотором и кондиционеромСлово и Дело12:24
Представители компании Ultimate Fahed представили новую модификацию популярного российского внедорожника УАЗ «Хантер». Об этом информирует издание OANews.
Слово и Дело12:24
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
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Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч автомобилей
Компания Mazda отзывает в России 2810 автомобилей RX-8 и CX-9 из-за возможных проблем с подушками безопасности.
Обновлено в 12:03
Авто
Infiniti покажет в Детройте концепт электровнедорожника
Компания Infiniti анонсировала премьеру концепт-версии своего первого электрического кроссовера.
Обновлено в 12:23
Авто
Большинство моделей Volvo выросли в цене
Обновлено в 06:26
Авто
Первый Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе
Первый экземпляр нового Ford Mustang Shelby GT500 продадут на аукционе, при этом какова будет начальная ставка пока не сообщается.
Обновлено в 16:55
Авто
Lincoln Continental получит открывающиеся против хода задние двери
Комфортабельный седан Lincoln Continental могут выпустить с задними дверьми, открывающимися против хода.
Обновлено в 11:32
Авто
Появилась информация о шестиколесном пикапе Mercedes-Benz X-Classe
Специалисты компании Carlex Design совместно с фирмой Pickup Design создали новый внедорожник Mercedes-Benz X-Classe, который не имеет ничего общего с серийным автомобилем.
Обновлено в 18:14
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Volkswagen I.D. впервые попался фотошпионам в серийном прототипе
К сожалению, фотографии закамуфлированных прототипов не дают какой-либо дополнительной информации.
Обновлено в 15:32
Авто
Внедорожник Cadillac Escalade 2020 впервые заметили на тестах
Cadillac на тесты вывела прототип нового поколения большого внедорожника Escalade, который заметили на дорогах общего назначения.
Обновлено в 12:44
Авто
Aston Martin не будет использовать моторы от Mercedes-AMG
Еще в марте этого года, главный инженер британского бреда Aston Martin Мэтт Беккер назвал новый 3,0-литровый двигатель от Mercedes-AMG «мотором, который идеально подойдет для многих моделей автопроизводителя».
Обновлено в 13:24
Авто
В ателье ABT Sportsline доработали новый Volkswagen Touareg
Специалисты тюнинг-ателье модернизировали новый Volkswagen Touareg, оснащенный 3,0-литровым дизельным мотором V6, который в стандарте имеет мощностью 286 л.с. С пакетом доработок внедорожник получил фирменный блок управления ABT Engine Control и производительность возросла до 330 л.с. Информации о динамических характеристиках модели не сообщается.
Обновлено в 11:05
Авто
Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Москве и Петербурге
Объем рынка кроссоверов и внедорожников в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года составил 10,7 тыс. и 5,3 тыс. единиц соответственно – на 19% и 14% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:49
Авто
Представлена вторая генерация Citroen C6
В техническом плане Citroen C6 получил некоторые изменения, в подкапотном пространстве расположится 1,8-литровый двигатель, отдача которого выросла на 7 «лошадей» и теперь составляет 211 л.с. На 100 километров пути машине требуется 6,4 литра топлива.
Обновлено в 15:12
Авто
Три модели Mitsubishi обзавелись версией Black Edition
Серия Black Edition уже доступна у японских дилеров, причем такую комплектацию можно заказать с любым из предложенных на местном рынке силовых агрегатов.
Обновлено в 13:19
Авто
Лучший мотор года WardsAuto порадовал техническими изысками
Журналу WardsAuto World в очередной раз досталась возможность определить самые лучшие силовые установки года.
Обновлено в 13:19
Авто
Volkswagen запускает онлайн-продажи машин
Обновлено в 05:43