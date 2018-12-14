Представители компании Ultimate Fahed представили новую модификацию популярного российского внедорожника УАЗ «Хантер». Об этом информирует издание OANews.

Авто Авто Компания Mazda отзывает в России около 2,8 тысяч автомобилей Компания Mazda отзывает в России 2810 автомобилей RX-8 и CX-9 из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Авто Авто Infiniti покажет в Детройте концепт электровнедорожника Компания Infiniti анонсировала премьеру концепт-версии своего первого электрического кроссовера.

Авто Авто Большинство моделей Volvo выросли в цене

Авто Авто Первый Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе Первый экземпляр нового Ford Mustang Shelby GT500 продадут на аукционе, при этом какова будет начальная ставка пока не сообщается.

Авто Авто Lincoln Continental получит открывающиеся против хода задние двери Комфортабельный седан Lincoln Continental могут выпустить с задними дверьми, открывающимися против хода.

Авто Авто Появилась информация о шестиколесном пикапе Mercedes-Benz X-Classe Специалисты компании Carlex Design совместно с фирмой Pickup Design создали новый внедорожник Mercedes-Benz X-Classe, который не имеет ничего общего с серийным автомобилем.

Авто Авто Volkswagen I.D. впервые попался фотошпионам в серийном прототипе К сожалению, фотографии закамуфлированных прототипов не дают какой-либо дополнительной информации.

Авто Авто Внедорожник Cadillac Escalade 2020 впервые заметили на тестах Cadillac на тесты вывела прототип нового поколения большого внедорожника Escalade, который заметили на дорогах общего назначения.

Авто Авто Aston Martin не будет использовать моторы от Mercedes-AMG Еще в марте этого года, главный инженер британского бреда Aston Martin Мэтт Беккер назвал новый 3,0-литровый двигатель от Mercedes-AMG «мотором, который идеально подойдет для многих моделей автопроизводителя».

Авто Авто В ателье ABT Sportsline доработали новый Volkswagen Touareg Специалисты тюнинг-ателье модернизировали новый Volkswagen Touareg, оснащенный 3,0-литровым дизельным мотором V6, который в стандарте имеет мощностью 286 л.с. С пакетом доработок внедорожник получил фирменный блок управления ABT Engine Control и производительность возросла до 330 л.с. Информации о динамических характеристиках модели не сообщается.

Авто Авто Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Москве и Петербурге Объем рынка кроссоверов и внедорожников в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года составил 10,7 тыс. и 5,3 тыс. единиц соответственно – на 19% и 14% больше, чем годом ранее.

Авто Авто Представлена вторая генерация Citroen C6 В техническом плане Citroen C6 получил некоторые изменения, в подкапотном пространстве расположится 1,8-литровый двигатель, отдача которого выросла на 7 «лошадей» и теперь составляет 211 л.с. На 100 километров пути машине требуется 6,4 литра топлива.

Авто Авто Три модели Mitsubishi обзавелись версией Black Edition Серия Black Edition уже доступна у японских дилеров, причем такую комплектацию можно заказать с любым из предложенных на местном рынке силовых агрегатов.

Авто Авто Лучший мотор года WardsAuto порадовал техническими изысками Журналу WardsAuto World в очередной раз досталась возможность определить самые лучшие силовые установки года.