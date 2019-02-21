УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиковRT на русском 12:09

с чего всё началось

Как уточняет газета «Известия», данное решение было принято производителем, чтобы продолжать выпуск УАЗ Hunter без подушки безопасности со стороны водителя, что обязательно для легкового автомобиля. Ранее сообщалось, что с начала 2019 года почти все автопроизводители в России обновили цены.

Футбол Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Байером» Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».

Происшествия Человек упал на рельсы на станции московского метро «Тропарево» Движение поездов приостановлено на станции "Тропарево" Московского метрополитена из-за падения человека на рельсы.

Политика Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы "Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.

Футбол Киевское «Динамо» выбило «Олимпиакос» из розыгрыша Лиги Европы 21 февраля между коллективами «Динамо» (Киев) и «Олимпиакос» на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран второй матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.

Шоу-бизнес Шнуров и Собчак снова переругались в Instagram Телеведущая Ксения Собчак и солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров снова поругались в соцсетях.

Происшествия Лишенная прав Мара Багдасарян не оплатила штраф за парковку Лишенная водительских прав Мара Багдасарян продолжает нарушать ПДД и получает штрафы.

Культура Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".

Армия и оружие Lockheed Martin представила новый истребитель F-21 На проходящей в Индии выставке Aero India 2019 американская компания Lockheed Martin представила новый истребитель F-21.

Экономика В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Культура Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.

Общество Названо лучшее светлое пиво в России «Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.

Шоу-бизнес Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.

Футбол Ракицкий поблагодарил фанатов и Санкт-Петербург после дебютной домашней игры в «Зените» Украинский новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

Транспорт Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.

Происшествия В Петербурге арестовали националиста "Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Иванютенко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.

Политика Медведчук прокомментировал слова Порошенко в ООН о России Председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что высказывания президента Украины Петра Порошенко в адрес РФ на генассамблее ООН направлены на получение поддержки у избирателей перед выборами, и украинский лидер готов для этого на все.

Происшествия Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.

Происшествия Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.