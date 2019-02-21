Авто

УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиковRT на русском 12:09

Как уточняет газета «Известия», данное решение было принято производителем, чтобы продолжать выпуск УАЗ Hunter без подушки безопасности со стороны водителя, что обязательно для легкового автомобиля. Ранее сообщалось, что с начала 2019 года почти все автопроизводители в России обновили цены.
Читать в источнике
с чего всё началось
В новом Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), опубликованном
 на сайте Росстандарта, УАЗ "Хантер" отнесли к категории малотоннажых грузовиков (индекс N1G).
Российская газета04:22

Подробнее о событии

УАЗ «Хантер» станет грузовиком

РИА Новости11:27

«УАЗ Хантер» отнесли к категории грузовиков

SpeedMe07:44

УАЗ Хантер превратился в грузовик

Motor06:38

УАЗ сертифицировал Hunter как грузовик

Коммерсантъ07:20

УАЗ 2924: Хантер превратился в грузовик

Авторевю08:17

УАЗ «Хантер» стал грузовиком

Российская газета04:22

УАЗ «Хантер» впервые стал грузовиком

Автоновости дня04:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун сыграет с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со стамбульским "Фенербахче", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено в 14:59
Спорт

Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

Обновлено в 12:42
Космос

«Роскосмос» объявил о штатном пуске ракеты со спутником Egyptsat-A

Обновлено в 13:34
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:40
Транспорт

Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.
Обновлено в 15:50
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Политика

Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

Обновлено в 12:19
Политика

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Политика

Захарова исключила повторение провокаций в Керченском проливе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила, что Москва не допустит новых провокаций в Керченском проливе.
Обновлено в 15:37
Политика

Правительство Гуайдо признали 11 дипломатов Венесуэлы в США

Представительство оппозиции Венесуэлы в Соединенных Штатах приняло в свой состав 11 венесуэльских дипломатов, признавших правительство оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 13:32
Культура

Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Каталонии около 30 человек пострадали в результате столкновений

В Каталонии 28 человек получили ранения в ходе столкновений протестующих с местной полицией Mossos d'Esquadra, сообщили в совете внутренних дел женералитета.
Обновлено в 08:49
Футбол

Айнтрахт — Шахтер 4:1

Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 11:06
Политика

Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса

Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Галкин назвал ложью слухи о срочной операции Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруге — примадонне российской эстрады Алле Пугачевой — сделали срочную операцию на сердце.
Обновлено в 13:01
Политика

Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

По словам господина Порошенко, за агрессивное поведение РФ в 1939 году исключили из Лиги Наций.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Общество

Децл успел назвать наследника перед смертью

«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал он, пояснив, что таким образом Децл хотел защитить эти права от «нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений».
Обновлено в 09:56
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал националиста до 22 марта

Под арестом фигурант уголовного дела останется до 22 марта.
Обновлено в 15:47
Общество

В Петербурге при проверке мясокомбината обнаружили крысиные норы

Прокуратура Московского района совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при проверке мясокомбината "БиоРМ", где мясо хранилось при комнатной температуре, а в помещениях обнаружились крысиные норы, сообщает надзорное ведомство Петербурга.
Обновлено в 15:33
Общество

Елена Малышева неожиданно отреагировала на критику «танца матки»

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на критику и призывы отстранить ее от эфиров после того, как как в одном из выпусков ее программы "Жить здорово!" актриса Светлана Галка выступила с песней и танцем в костюме матки.
Обновлено в 15:53
Футбол

В ЦСКА может перейти бразильский хавбек из «Васко да Гамы»

Обновлено вчера в 21:46
Спорт

Дмитрий Малышко выиграл золото ЧЕ по биатлону

Обновлено в 10:25
Общество

Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России, сообщает Forbes.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с экс-супругой. Музыкант счел ведущую безграмотной

Телеведущая Ксения Собчак обвинила лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в блокировке ее интервью с бывшей супругой музыканта Матильдой.
Обновлено в 15:56
Политика

Почему Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство.
Обновлено в 15:37
Автоспорт

Хюлкенберг лидирует в четвёртый день тестов

Вся программа поляка на первых тестах из-за задержки с новой машиной Williams ограничилась половиной дня и 48 кругами.
Обновлено в 12:01
Общество

МЧС предупредило о метели в Москве 22 февраля

Столичный главк МЧС предупредил о метели в столице в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 14:08
Главное