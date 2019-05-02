Футбол
Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Валенсию» в первой игре полуфинала ЛЕРИА Новости 30 апреля в 06:30
Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на первом матче полуфинала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА. Встреча команд состоится 2 мая в Лондоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года
LiveSport.ru30 апреля в 21:35
Арсенал - Валенсия 2 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы
КП - Самаравчера в 17:10
Унылый «Арсенал» испугается играть в открытый футбол с «Валенсией». Прогнозы на Лигу Европы
Sport24.ruвчера в 20:20
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Технологии
В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS
В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».
Обновлено в 03:29
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В Одессе поминают погибших 2 мая 2014 года
Обновлено в 02:52
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Полиция ищет поджигателей машин на Коллонтай
Полиция ищет поджигателей автомобилей, устроивших пожар на улице Коллонтай, 15/1, где ночью 2 мая сгорели четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:25
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для иностранцев
Президент России упростил получение российского гражданства некоторым категориям иностранным граждан.
Обновлено вчера в 06:52
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Общество
Dior «выпустил» на подиум кошку
Обновлено в 03:49
Экономика
Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено 30 апреля в 13:32
Политика
Виктория Нуланд требует новых санкций против России
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Министр экономики Дагестана заключен под стражу
Задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств министра экономики и территориального развития Республики Дагестан по решению суда заключили под стражу.
Обновлено в 05:32
Экономика
На Украине мясная корзина подорожала за год на 16%
"Несоциальная корзина мясных изделий подорожала за год на 16%, с 958 гривен (около 36 долларов по курсу Нацбанка) в 2018 году до 1110,8 гривен (около 42 долларов) в 2019 году", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:20
Кино
Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»
Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Энергетика
Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+
Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17