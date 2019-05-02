Футбол

Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Валенсию» в первой игре полуфинала ЛЕРИА Новости 30 апреля в 06:30

Арсенал — Валенсия
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Эмирейтс»
Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на первом матче полуфинала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА. Встреча команд состоится 2 мая в Лондоне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Анатолия Бышовца на Лигу Европы

Чемпионат05:30

«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года

LiveSport.ru30 апреля в 21:35

Арсенал – Валенсия. Эксперт Betfair: «У канониров нет права на ошибку»

Букмекеры.рф02:02

Арсенал - Валенсия 2 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы

КП - Самаравчера в 17:10

Онлайн трансляция матча «Арсенал» - «Валенсия»

Все про Спорт рувчера в 18:22

Унылый «Арсенал» испугается играть в открытый футбол с «Валенсией». Прогнозы на Лигу Европы

Sport24.ruвчера в 20:20

Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Валенсию» в первой игре полуфинала ЛЕ

РИА Новости30 апреля в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Общество

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Технологии

В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS

В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».
Обновлено в 03:29
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Одессе поминают погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:52
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Полиция ищет поджигателей машин на Коллонтай

Полиция ищет поджигателей автомобилей, устроивших пожар на улице Коллонтай, 15/1, где ночью 2 мая сгорели четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:25
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Футбол

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 03:09
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для иностранцев

Президент России упростил получение российского гражданства некоторым категориям иностранным граждан.
Обновлено вчера в 06:52
Музыка

Billboard выбрал лучших исполнителей года

В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Общество

Dior «выпустил» на подиум кошку

Обновлено в 03:49
Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено 30 апреля в 13:32
Политика

Виктория Нуланд требует новых санкций против России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Министр экономики Дагестана заключен под стражу

Задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств министра экономики и территориального развития Республики Дагестан по решению суда заключили под стражу.
Обновлено в 05:32
Экономика

На Украине мясная корзина подорожала за год на 16%

"Несоциальная корзина мясных изделий подорожала за год на 16%, с 958 гривен (около 36 долларов по курсу Нацбанка) в 2018 году до 1110,8 гривен (около 42 долларов) в 2019 году", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:20
Кино

Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»

Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Авто

Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»

Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Энергетика

Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+

Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное