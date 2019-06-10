Политика

Тюменскую область могут объединить с КурганскойNashGorod.ru 06:37

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники близкие к руководству региона и Кремлю. Ранее с подобной инициативой выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
РБК04:54

Подробнее о событии

«Это было бы два Кургана»: пресс-секретарь Шумкова и тюменский политолог — об объединении регионов

Сайт Тюмени 72.ru09:11

Курганские власти заявили, что не предлагали объединить регион с Тюменской областью

ТАСС08:08

Курганские власти не знают о предложении объединиться с Тюменской областью

РИА Новости06:12

В курганском правительстве ответили на слухи об объединении Зауралья с Тюменью

URA.Ru08:11

Тюменскую область могут объединить с Курганской

NashGorod.ru06:37

«Входит в единый макрорегион». В команде Шумкова сделали заявление о объединении с Тюменью

Znak.com09:56

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

РБК04:54
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Хоккей

Умер чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов

Бывший нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» и двукратный чемпион СССР Юрий Борисов умер в возрасте 80 лет.
Обновлено в 12:30
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

Обновлено в 11:48
Политика

Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера

22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.
Обновлено в 09:03
Экономика

Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян

Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Обновлено в 09:55
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Технологии

Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году

Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, сообщил 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

По информации издания O Jogo, "Порту" предложил руководству "Спартака" за форварда из Кабо-Верде 8 млн евро, но российский клуб хочет получить за этот трансфер не менее 10 млн.
Обновлено в 09:35
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Футбол

Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Транспорт

Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Футбол

Руководство «Урала» увеличило бюджет клуба

Бюджет «Урала» на следующий сезон будет увеличен.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Линейный корабль «Полтава» возглавит военно-морской парад в Петербурге

Гости парада могут послушать музыку участников фестиваля военно-морских оркестров, пишет издание «Петербургский дневник».
Обновлено в 04:22
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Наука

Секс, возможно, эволюционировал для борьбы с раком

Обновлено 07 июня в 07:59
Общество

Митинг «За свободу Ивана Голунова» собрались провести в Москве 23 июня

В мэрию Москвы в понедельник подана заявка на проведение 23 июня митинга в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест по делу о наркотиках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Либертарианской партии.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово

Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве борца в Южном Бутово

Обновлено в 11:48
Кино

Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль»

Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.
Обновлено в 11:55
Политика

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Политика

Стала известна реакция Путина на дело Голунова

В стенограмме встречи Путина и Москальковой, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается дело Голунова.
Обновлено в 12:01
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Здоровье

Названы новые опасные для жизни продукты

Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
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