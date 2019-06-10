Тюменскую область могут объединить с КурганскойNashGorod.ru 06:37

Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

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Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники близкие к руководству региона и Кремлю. Ранее с подобной инициативой выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тюменскую область могут объединить с Курганской

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