Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымиранияРоссийская газета 07:32
Сотрудники Тюменского государственного университета Олег и Мария Орловы опубликовали научную работу, в которой предложили охранять животных-паразитов - таких как клещи или глисты - ради сохранения биоразнообразия в природе.
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Клещей возьмут под охрану: тюменские ученые хотят сохранить биоразнообразие планеты
Экология Регионов09:02
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Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
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Экономика
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«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
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Пьеха, Сокуров и Фирсов могут вновь оказаться «недостаточно почетными»
Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.
Обновлено в 12:17
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
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Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания
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Кино
Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице
Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
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Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
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Футбол
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Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо».
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Политика
Россияне выступили против объединения с Белоруссией
Более половины россиян (51%) вообще никогда не слышали о том, что еще 20 лет назад Россия и Белоруссия договорились о создании Союзного государства.
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