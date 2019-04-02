Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымиранияРоссийская газета 07:32
Сотрудники Тюменского государственного университета Олег и Мария Орловы опубликовали научную работу, в которой предложили охранять животных-паразитов - таких как клещи или глисты - ради сохранения биоразнообразия в природе.
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Клещей возьмут под охрану: тюменские ученые хотят сохранить биоразнообразие планеты
Экология Регионов09:02
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
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