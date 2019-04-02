Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымиранияРоссийская газета 07:32

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Политика Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.

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