Общество

Тюменская область присоединилась к эре цифрового телевиденияТюменская линия 02:58

97% жителей Тюменской области получили возможность смотреть телеканалы в более высоком - цифровом- качестве. Люди, проживающие в труднодоступных территориях, могут подключиться к спутниковому телевидения.
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В Тюменской области и на Ямале отключили аналоговое ТВ: «цифрой» охвачены более 97% населения

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Смотрим ТВ в «цифре»

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Живем по-новому: Наступила эра цифрового ТВ

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Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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В рабочем поселке Прогресс Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома.
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В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
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Доходы депутатов Госдумы Ивана Белекова и Родиона Букачакова, представляющих в российском парламенте Республику Алтай, составили 5,07 млн и 9,3 млн рублей соответственно.
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Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
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