Общество

Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни
Интерфакс
04:03

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.
Интерфакс04:03
Алексей Зубец
Москва лидирует по таким показателям, как медицина, уровень доходов населения и жилищно-коммунальное хозяйство. Петербург также выступает лидером по этим параметрам.
— Алексей Зубец, экономистИнфорос 01:43
с чего всё началось
Тюмень, Грозный и Москва признали городами с самым высоким качеством жизни населения, показало
 исследование Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
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