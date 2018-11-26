с чего всё началось

Москва лидирует по таким показателям, как медицина, уровень доходов населения и жилищно-коммунальное хозяйство. Петербург также выступает лидером по этим параметрам.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.

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