«Тюмень» и «Луч» сыграли вничью в матче ФНЛREGNUM 04:13

Футбольный клуб «Тюмень» и владивостокская команда «Луч» сыграли вничью в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ). Игра проходила на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и завершилась с ничейным счетом 1:1. Все события произошли в первом периоде.

«Тюмень» и «Луч» сыграли вничью в матче ФНЛ

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